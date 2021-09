Lendorf gewinnt erstmals in dieser Saison!

Details Samstag, 04. September 2021 17:06

Der FC Hand in Hand Werker Lendorf hat im achten Anlauf endlich seinen ersten Sieg feiern können. VST Völkermarkt wurde mit 1:0 besiegt, Goldtorschütze war Kapitän Julian Mataln, der einen Elfer auf Raten verwertete. Damit konnte sich die Elf von Christoph Morgenstern auf Rang 15 verbessern.







Völkermarkt diktiert vorerst das Geschehen

Lendorf kam ohne einen reaktivierten Leistungsträger vergangener Jahre in die Lilienbergarena, sieht zumindest vorerst vom letzte Woche geäußerten Plan ab. Völkermarkt kam besser in das Geschehen hinein, sorgte insbesondere nach Standards stets für viel Verkehr und Gefahr vor dem von Lukas Kohlmaier gehüteten Gehäuse.

Nach etwa 20 Minuten bekamen aber auch die Gäste Zugriff auf das Spiel, das sich nun zu einer offenen Angelegenheit entwickelt. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff vergaben beide Teams eine vielversprechende Möglichkeit, ließen die Chance aus, zu einem psychologisch guten Zeitpunkt in Führung zu gehen.

Fast wieder ein Elferdrama bei Lendorf

Im zweiten Umlauf erarbeiteten sich die zunehmend offensiveren Gäste ein Chancenübergewicht. In der 73. Minute sprach Schiedsrichter Emil Ristoskov Lendorf einen Elfmeter zu und nach Mario Zagler, Christian Kautz und wiederum Zagler versuchte sich nach einigen verschossenen Strafstößen nun Julian Mataln am Elferpunkt. Er traf im Nachsetzen, Völkermarkt-Keeper Marcel Pichler konnte den Ball zwar abwehren, gegen den Nachschuss war er aber chancenlos. Lendorf konnte diesmal, angeführt vom famosen Allrounder Mario Zagler (diesmal als "6er") über die Ziellinie spielen und feiert so den ersten Saisonsieg.



Für den VST Völkermarkt gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft weiterhin den achten Tabellenplatz. Völkermarkt verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der der FC Lendorf auf den 15. Rang kletterte.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern (Trainer FC Lendorf): "Wir haben diese Woche gut gearbeitet und behielten im Spiel ebenso die Ruhe. Uns fällt ein Stein vom Herzen, der erste Schritt ist einmal getan. Damit kehrt einmal Ruhe bei uns ein."

Die Besten (Lendorf)

Mario Zagler (DM) & Lukas Baumgartner (Mf li)

Kärntner Liga: VST Völkermarkt – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 0:1 (0:0)

74 Julian Mataln 0:1

