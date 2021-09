Wichtiger Sieg von Gmünd über Völkermarkt!

Details Sonntag, 19. September 2021 17:27

Der VST Völkermarkt konnte dem ASKÖ Gmünd nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3.Es war eine überzeugende Leistung der Oberkärntner, die über 90 Minuten den Takt vorgaben. Damit bleibt Gmünd auf der sicheren Seite der Tabelle.

Aggressive Heimische führen rasch 2:0

Gmünd ließ sich durch die mäßigen Ergebnisse der letzten Wochen nicht verunsichern, presste den Gegner hoch an, zwang die Abstimmungsstädter so zu Fehlern. Bereits in der 5. Minute setzte sich Andreas Allmayer im 1 vs. 1 im Strafraum durch und wird zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Domenik Steiner eiskalt. Er übernahm die Verantwortung, nachdem Udo Gasser heuer bereits einige Strafstöße vergab und der zweite Schütze Allmayer als Gefoulter abwinkte.

Auch das 2:0 entstand aus einem Standard, Daniel Vasiljevic brachte das Leder perfekt zur Mitte, Mittelfeldmann Philipp Platzer war mit dem Kopf zur Stelle (11.). Diese beiden frühen Tore brachten Ruhe in das Spiel der Elf von Hannes Truskaller, bis zur Pause gab es weitere Gelegenheiten und hinten ließ die Abwehr nichts zu.

Gebrauchter Nachmittag für Völkermarkt

Völkermarkt-Trainer Kurt Stuck versuchte alles, um von der Linie noch eine Wende herbeizuführen, musste allerdings bereits in der ersten Hälfte Oliver Kuester austauschen. Zur Pause brachte er mit Dem Pljava & Enes Brdjanovic zwei weitere frische Kräfte, für viel Wind sorgte das Duo aber nicht. Umgekehrt vergab Gmünd Hochkaräter, Allmayer traf die Stange, Philipp Straganz scheiterte an Völkermarkt-Goalie Marcel Pichler, einmal gab es erneut Elfer-Alarm nach einer Attacke an Marco Moser. Die vergebenen Chancen rächten sich nicht, im Finish konterte Gmünd den Gegner über links aus, Christoph Oberbucher schloss zum 3:0-Endstand ab. Es war ein ungefährdeter, auch in der Höhe verdienter Sieg.

Im Klassement machte Gmünd einen Satz und rangiert nun auf dem 13. Platz. Völkermarkt fiel in der Tabelle auf Platz elf zurück. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der VST Völkermarkt nur fünf Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Stimme zum Spiel

Hannes Truskaller (Trainer Gmünd): "Pauschallob an meine Mannschaft, die diesen immens wichtigen Sieg souverän einfuhr. Es war ein kleiner Schritt, aber ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

Die Besten (Gmünd): Oberbucher & Platzer (beide Mf)

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – VST Völkermarkt, 3:0 (2:0)

4 Domenik Steiner 1:0

10 Philipp Platzer 2:0

89 Christoph Oberbucher 3:0

