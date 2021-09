Bleiburg überrascht sich selbst mit einem Kantersieg über den ASK

Details Sonntag, 26. September 2021 11:09

Der ASK Klagenfurt erwischte gestern bei der SVG Bleiburg einen rabenschwarzen Tag, musste sechs Gegentreffer hinnehmen, ein Drittel der bislang erhaltenen Tore in einer einzigen Begegnung. Umgekehrt feiert Bleiburg den aus seiner Sicht perfekten Spielverlauf zu wichtigen Punkten im Abstiegskampf.

Gutes Timing der Tore zwei und drei

Schon mit dem ersten Angriff deutete Bleiburg seine Gefährlichkeit an, Christopher Knauder traf nach wenigen Sekunden beim ersten Angriff bereits die Latte. Die Führung für Bleiburg lag früh auf dem gut besuchten SVG-Platz in der Luft, in der 20. Minute war es dann soweit, Almedin Hota verschuldete einen Elfmeter, Christopher Knauder verwertete zur Führung. Knauder musste wie schon zuvor Marko Mrsic beim ASK verletzt ausscheiden.

Der Führung folgte die beste Phase des ASK in dieser Begegnung, beide Teams trafen in der Phase einmal nur den Pfosten. Insgesamt eine sehenswerte und ausgeglichene Begegnung in der ersten Halbzeit, in der Bleiburg seine Chancen besser nutzte. Mathias Knauder und Marcel Primozic gelang noch vor dem Pausenpfiff ein Doppelschlag, beide Treffer fielen aus dem Spiel heraus. Von diesem Hammer erholte sich der bislang gut im Spiel befindliche ASK nicht mehr.

Bleiburg spielt befreit auf, noch ein Doppelschlag

Mit dem 3:0 als Polster gewann Bleiburg eine Sicherheit, die dem Team in der ersten Phase dieser Meisterschaft abging. Der ASK leckte noch seine Wunden, die Uhr lief runter. In der 77. Minute machte dann Grega Klaric mit dem 4:0 endgültig alles klar. Im Finish konnte sich beim schon mit Auflösungstendenzen versehenen ASK Adnan Besic austoben, der Goalgetter kam wegen muskulärer Probleme von der Bank, erzielte in der Nachspielzeit noch einen Doppelpack zum sensationell hohen 6:0-Endstand von Bleiburg.

Trotz des Kantersiegs bleibt Bleiburg vorerst Letzter, der ASK bleibt auf Rang 7. Die SVG Bleiburg tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c an. Zwei Tage später empfängt ASK Klagenfurt den SK Maria Saal.

Stimme zum Spiel

Mario Romac (Trainer Bleiburg): "Ich habe auf einen Minisieg mit einem Tor Unterschied gehofft, geworden ist es ein Kantersieg. Wermutstropfen ist natürlich die Verletzung von Christopher Knauder."

Die Besten (Bleiburg): Marcel Primozic (OM) & Teo Mrkonjic (IV)

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASK Klagenfurt, 6:0 (3:0)

20 Christopher Knauder 1:0

46 Marcel Florian Primozic 2:0

47 Mathias Robert Knauder 3:0

77 Grega Klaric 4:0

90 Adnan Besic 5:0

92 Adnan Besic 6:0

