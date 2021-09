Punkteteilung bei Maria Saal vs. Admira Villach

Details Sonntag, 26. September 2021 21:22

Am Sonntag trennten sich der SK Maria Saal und ESV Admira Villach unentschieden mit 1:1. Am Ende sprachen beide Trainer von einem gerechten Remis, im Unterton hörte man freilich bei beiden heraus, dass man doch irgendwie auf einen Sieg in den 90 Minuten hoffte.

Maria Saal trifft Aluminium, Admira Villach netzt ein

Maria Saal eröffnete die Begegnung mit Aluminiumtreffern durch Aleksandar Ivanovic und Jaka Prebil. Pech für die Gastgeber also, die noch zusätzlich nach 23 Minuten den Rückstand hinnehmen mussten, als die Admira im Mittelfeld einen Ball eroberte, Manuel Guggenberger auf Daniel Brandauer richtete, der wiederum von Torhüter Manuel Jachs attackiert wurde. Brandauer behielt die Nerven und legte für Mario Rumbold ab, der in aller Ruhe in das leere Tor einschieben konnte.

Diese Führung war bis zu dem Zeitpunkt gewiss gegen den Spielverlauf, Maria Saal bestimmte den Takt in der ersten Hälfte klar, konnte aber keine Treffer erzielen.

Ausgleich durch Wechselspieler Volcic

In der zweiten Halbzeit gab es zunächst Chancen für die Gäste, als wollten sie den Führungstreffer noch nachträglich legitimieren. Manuel Guggenberger und Marco Kudler vergaben vielversprechende Möglichkeiten. Das 2:0 fiel nicht, also war wieder Maria Saal dran. Dort wechselte Trainer Hans Gröss mittlerweile Matic Volcic ein, es sollte ein goldenes Händchen sein, das der Trainer da bewies. Besagter Volcic drang nämlich beinahe parallel zur Outlinie in den Strafraum der Villacher ein und fand den Abschluss zum verdienten 1:1 (78.). Dabei blieb es auch. Ob es sich um einen gewonnenen oder 2 verlorene Punkte handelt, wird aufgrund der derzeitigen Tabellensituation erst die Endabrechnung zeigen. Letztlich gingen die Gastgeber und Admira V. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Der SK Maria Saal bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. In den letzten fünf Partien rief Admira Villach konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte. Am kommenden Sonntag tritt der SK Maria Saal bei ASK Klagenfurt an, während Admira Villach einen Tag zuvor ASKÖ Köttmannsdorf empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Hans Gröss (Trainer Maria Saal): "Jetzt sind 10, 11 Runden gespielt und die Spreu trennt sich vom Weizen. Nicht nur in der Tabelle, auch bei uns. Wir sehen jetzt, wer ligatauglich ist und wer nicht. Das Unentschieden geht in Ordnung, wenngleich wir in der ersten Hälfte zweimal Elfmeter sahen."

Christian Rauter (Trainer Admira Villach): "Das Remis geht in Ordnung, den Ausgleich haben wir aber ganz schlecht verteidigt."

Die Besten: Volcic (St.) bzw. Guggenberger (OM)

Kärntner Liga: SK Maria Saal – ESV Admira Villach, 1:1 (0:1)

23 Mario Rumbold 0:1

78 Matic Volcic 1:1

