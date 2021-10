Kein Sieger im Spitzenduell SAK : ATUS Ferlach

Details Samstag, 02. Oktober 2021 12:09

Das Spitzenspiel der Runde fand einmal mehr in Klagenfurt-Welzenegg statt, als der SAK Klagenfurt/Celovec die Ferlacher ATUS empfing. Nach einer 2:0-Führung der Heimischen wussten die Rosentaler Gäste noch die passende Antwort, am Ende gab es mit einem 2:2 eine gerechte Punkteteilung.

Blitzstart vom SAK

Bereits der erste nennenswerte Angriff vom SAK sorgte für die erste kollektive Jubeltraube am Freitagabend, zu einem Zeitpunkt als viele auf der Tribüne noch gar nicht Platz genommen haben. Patrick Lausegger trifft per Kopf nach einem Freistoß von Darijo Biscan am 16er-Eck (1.). Für Ferlach-Trainer Mario Verdel kam es aber noch dicker, er musste bereits in der 16. Minute Hannes Esterle verletzungsbedingt tauschen, wieder ein Name mehr auf der ohnehin gefüllten Verletztenliste. Direkt nach dem Wechsel traf der SAK zum zweiten Mal in der Begegnung. Nach einem Getümmel im Strafraum staubt Daniel Camber ab, die Weichen für die Klagenfurter schienen auf Sieg gestellt zu sein.

Ferlach lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

ATUS Ferlach lässt sich nicht beirren und versucht Ruhe in die Begegnung zu bringen. Hilfreich war dabei natürlich der schnelle Anschlusstreffer durch Hannes Schwarz (21.). Der Angreifer profitierte dabei von einem misslungenen Ausflug von SAK-Goalie Alexander Aineter, den er in einen Zweikampf außerhalb vom Strafraum verwickelte, per Kopf überhob und den aufspringenden Ball direkt ins verwaiste Tor bugsierte (21.).

Die Truppe von Mario Verdel (der übrigens 10 Jahre SAK-Vergangenheit aufweist) setzt sofort nach, Ex-SAK-Spieler Stephan Bürgler zieht kurz nach dem Anschlusstreffer aus 20 Metern ab - und der leicht abgefälschte Ball zappelt erneut im Netz zum Ausgleich (24.). Binnen Minuten kam Ferlach zum Ausgleich, am Gleichstand sollte sich bis zum Seitenwechsel auch nichts ändern, wobei es noch einige gelbe Karten gab, insgesamt griff Schiedsrichter Jürgen Fischer gleich neunmal zum gelben Karton. Noch in der ersten Hälfte zeichnet sich Aineter gegen Schwarz aus, vereitelt dessen 1000er-Chance.

Auch die zweite Hälfte bringt einen offenen Schlagabtausch

Die zweite Hälfte ähnelte dem ersten Durchgang, beide Teams spielten weiter forsch nach vorne, wollten sich mit der Punkteteilung nicht begnügen. Auch der SAK blieb vom Verletzungsteufel nicht verschont, Trainer Goran Jolic musste den vom Platz humpelnden Angelov unplanmäßig ersetzen. Tore wollten aber keine mehr fallen. Die größte Chance der 2. Halbzeit vergab ATUS-Mann Martin Posratschnig, der einen aufspringenden Ball aus einem Meter Distanz über die Latte in die Wolken beförderte. Es blieb bei einem leistungsgerechten Unentschieden in einem sehr gut geführten Ligaspiel, das sich die Kategorisierung „Spitzenspiel“ verdiente.

Stimmen zum Spiel

Simon Sadnek (Co-Trainer SAK, hat übrigens heute Geburtstag): "Also wir waren bis zu der missglückten Aktion unseres Torhüters schon die aktivere und bessere Truppe. Der Anschlusstreffer brachte Ferlach zurück, das Unentschieden geht insgesamt aber sicher in Ordnung."

Mario Verdel (Trainer ATUS Ferlach): "Es war ein gutes Spiel beider Teams, Pauschallob für meine Elf, wie sie sich nach einem frühen 0:2 wieder zurück gebissen hat und sogar die Chancen auf den Sieg vorfand."

Die Besten: Darijo Biscan (St) & Patrick Lausegger (IV) bzw. Bürgler (OM) & Dejan Kern (IV)











