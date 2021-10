Die Wechselspieler führten die WAC-Juniors zum Erfolg über Bleiburg!

Details Samstag, 02. Oktober 2021 13:49

Die SG St. Andrä/WAC Juniors 1c gewinnt das „Kellerderby“ gegen die SVG Bleiburg mit 2:0 und festigt so seine Position gegenüber den Abstiegsrängen. Bleiburg wiederum droht nach einem kleinen Zwischenhoch wieder abzureißen. Das Spiel entschied ein WAC-Doppelschlag in der zweiten Hälfte.

Flottes Spiel der beiden Kontrahenten

Die Begegnung trat einmal mehr den Beweis an, dass auch Begegnungen der unteren Tabellenregion attraktiven Fußball bieten können. Die ersten 15 Minuten gehörten den Hausherren, dann kam Bleiburg immer besser in die Partie hinein. Es war auch Bleiburg, das die erste richtige Chance vorfand, Torhüter Nino Lesjak pariert einen Schuss von Routinier René Partl. Bleiburg blieb bis zum Pausenpfiff spielbestimmend, Lesjak hält auch einen Freistoß von Mathias Knauder nach rund 35 Spielminuten, der Keeper hält die Null fest.

Doppelschlag entscheidet für die WAC-Juniors

WAC-Trainer Christoph Cemernjak reagierte auf die Jauntaler Überlegenheit, nahm in der 59. Minute einen Dreifachtausch vor, mit dem er ein gutes Händchen bewies. Davor griff aber nochmals Keeper Lesjak in das Geschehen ein, ehe in der 66. Minute Elias Gollmann zur zu diesem Zeitpunkt etwas glücklichen Führung für die Gastgeber traf. Sein Schuss aus rund 20 Metern wurde dabei noch abgefälscht.

Nur wenige Minuten später musste der an diesem Abend wenig geprüfte Bleiburg-Keeper Thomas Pök erneut hinter sich greifen. Diesmal bezwang ihn Jakob Opressnig, der ein verheerendes Missverständnis zwischen Pök und seiner Verteidigung ausnütze. Bitter für Bleiburg, das bis zu diesem Zeitpunkt ein klares Übergewicht an Chancen aufwies.

Die Heimischen drückten dann bis zum Ende auf das 3:0, als wollten sie die Führung nachträglich legitimieren. Nun war es aber um die davor gezeigte Effizienz geschehen, was sich die Truppe angesichts einer Zweitore-Führung und abbauenden Gästen auch leisten konnte. Am Ende war der Sieg durchaus verdient und bringt die Juniors vorübergehend sogar auf Platz 10 nach vorn. Für Bleiburg schaut es indes wirklich düster aus.

Stimme zum Spiel

Christoph Cemernjak (Trainer WAC-Juniors): „Die Wechsel brachten frischen Wind in das Spiel, ab diesem Zeitpunkt bekamen wir den Zugriff auf den Gegner. Für uns natürlich ein 6-Punkte-Sieg, gegen einen direkten Konkurrenten.“

Die Besten (WAC): Lesjak (Tor) & Nino Hartweger (IV)







