Gerechtes Remis bei Gmünd vs. St. Jakob!

Der SV St. Jakob/R, als leichter Favorit bei Gmünd angetreten, musste sich am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben, oder anders gesehen holte die Suppantschitsch-Elf einen Punkt in Oberkärnten. Letztendlich war die Punkteteilung in einem guten Landesligaspiel sehr gerecht.

Die erste Hälfte gehört Gmünd

Die Heimischen bauten schnell Druck auf, kamen zu ersten Möglichkeiten, denen noch ein bisschen der letzte Punch fehlte. Aber Gmünd zeigte Präsenz, umgekehrt war das Gespann Koller-Orgonyi stets auf der Lauer, konnte blitzschnell brandgefährlich vor dem Tor der Gastgeber auftauchen.

Dennoch ging die Führung von Gmünd in Ordnung, sie wurde in der 38. Minute von Philipp Platzer hergestellt, dabei wurde er von Christoph Oberbucher optimal per Stanglpass bedient. Bis zur Pause trachtete Gmünd nach weiteren Treffern, es blieb aber beim 1:0 zur Halbzeit.

Die zweite St. Jakob, nachdem Gmünd sich schon über den vermeintlichen 2. Treffer freute

Die rund 220 Fans bekamen auch in der zweiten Hälfte eine flotte Landesliga-Partie zu sehen. St. Jakob kam selbst druckvoller aus den Kabinen, Trainer Suppantschitsch wird da wohl einiges zu sagen gehabt haben. Nun verlegte sich Gmünd mehr auf das Kontern und jubelte bereits nach rund 50 Minuten über das vermeintliche 2:0 durch Markus Pichorner. Aber der Linienrichter hob zum Entsetzen der Fans und der Spieler die Fahne, eine für die Gmünder Ecke nicht nachvollziehbare Entscheidung, die Trainer Hannes Truskaller hinterher als „Knackpunkt“ bezeichnen sollte.

Wie auch immer, Schiedsrichter Philip Gadler overrulte seinen Assistenten nicht und recht kurz nach dieser strittigen Szene schafften die Rosentaler den durchaus verdienten Ausgleich. Nach einem Angriff über links entstand im Strafraum der Heimischen ein Gestocher, in dem der Torjäger die Übersicht behielt. Von diesem Moment an waren die Gäste dem Sieg näher, aber Tor fiel bis zum Schlusspfiff keines mehr. Das Spiel endet mit einem völlig leistungsgerechten Unentschieden.

Drei Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der ASKÖ Gmünd momentan auf dem Konto. Nach 12 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für St. Jakob/R. 20 Zähler zu Buche. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SV St. Jakob im Rosental ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für den ASKÖ Gmünd ist auf gegnerischer Anlage die SVG Bleiburg (Samstag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich der SV St. Jakob/R. mit dem ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg (18:30 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Hannes Truskaller (Trainer Gmünd): "Das Remis geht natürlich völlig in Ordnung, aus unserer Sicht war das 2:0 nie und nimmer Abseits und in diesem Spiel der eindeutige Knackpunkt. Derzeit hilft uns das Remis nicht viel weiter, aber allemal besser als im letzten Abdruck noch zu verlieren."

Alexander Suppantschitsch (Trainer St. Jakob): "Das Remis war gerecht, auch wenn wir im Finish noch durchaus Chancen hatten, das Spiel komplett zu drehen."

Die Besten: Marco Moser (OM li) & Philipp Platzer (OM re) bzw. Marco Koller (ZM) & Sebastian Kaiser (Vt. re)

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – SV St. Jakob im Rosental, 1:1 (1:0)

35 Philipp Platzer 1:0

57 Jakob Orgonyi 1:1

