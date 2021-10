Nach Remis gegen St. Michael: St. Jakob hadert mit den Spielverläufen

Details Freitag, 08. Oktober 2021 23:05

Der SV St. Jakob im Rosental wurde gegen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg am Freitag der eigenen Favoritenstellung nicht ganz gerecht und kam über ein 2:2 nicht hinaus. Für St. Jakob prolongierte sich damit wieder einmal der heurige Saisonverlauf: Aus wenigen Chancen bekommt die Suppantschitsch-Truppe viele Tore und kann umgekehrt zu wenige der eigenen Chancen verwerten.

Bei St. Jakob ist derzeit der Wurm drin, auch heute gab es wieder einen aus der Sicht der Rosentaler suboptimalen Spielverlauf. Allerdings präsentierte sich St. Michael als gut eingestellt, bissig in den Zweikämpfen und geduldig auf die Chancen wartend.

Nach einer ersten Drangperiode von St. Jakob erzielte Arno Gross das 1:0 für die Gäste, Amar Joldic drückte ab, der Ball prallt von der Kreuzeck-Latte retour und Sturmkollege Gross steht zur Stelle. Der Schock saß aber nicht besonders tief, St. Jakob griff weiter an, St. Michael lauerte auf Konter. Das Tor schoss dann aber doch St. Jakob, den verdienten Ausgleich schoss Blaz Jamsek. Dabei blieb es bis zum Pausenpfiff.

Abermals zwei Tore auf beiden Seiten besiegelten das Remis

In den nächsten 20 Minuten spielte St. Jakob auf ein Tor, die dabei vorgefundenen Chancen fanden aber nicht den Weg ins Tor. Unterbrochen wurde diese Drangperiode vom zweiten Tor der Jauntaler, dabei liefen die Gastgeber in einen Konter, der von Amar Joldic eingeleitet, von Benjamin Opietnik abgeschlossen wurde. Er zog von links in die Mitte, aus 20 Metern zog er ab und der Ball zappelte leicht abgefälscht abermals im Netz.

Diesmal benötigte St. Jakob 10 Minuten um den Gleichstand abermals herzustellen. Diesmal war Thomas Walker der Schütze, ein sehr ansehnliches Tor und es waren noch mehr als 30 Minuten auf der Uhr (58.). Es gab also noch Hoffnung, doch noch den Dreier einzusacken, an der Spielanlage änderte sich nichts. St. Jakob mit mehr Ballbesitz, St. Michael hielt zäh dagegen. Im Finish sah Sebastian Kaiser nach einer Attacke an Joldic eine sehr harte rote Karte wegen Torraub, sogar im Lager des Gegners war man eher der Meinung, dass der Ball gespielt wurde. Der Freistoß knapp außerhalb vom 16er brachte nichts ein, es blieb beim Remis.

Stimmen zum Spiel

Alexander Suppantschitsch (Trainer St. Jakob): „Das Spiel heute war ein Spiegelbild der ganzen Saison. Wir bekommen viele Tore aus wenig Chancen und benötigen zu viele Möglichkeiten für die Tore. Dennoch Gratulation an St. Michael, die sich diesen Punkt erkämpften. Die rote Karte war ungerechtfertigt.“

Florian Oberrisser (Trainer St. Michael): „Wir waren hinten gut organisiert und haben einige Konter gut fertig gespielt. Das Remis haben wir uns heute verdient.“

Die Besten (St. Michael): Samuel Hoffmann (IV) & Benjamin Opietnik (Li Mf)

Am kommenden Freitag trifft der SV St. Jakob/R. auf den SAK Klagenfurt, der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg spielt tags darauf gegen den ASKÖ Gmünd.

Kärntner Liga: SV St. Jakob im Rosental – ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, 2:2 (1:1)

14 Arnold Gross 0:1

26 Blaz Jamsek 1:1

49 Benjamin Opietnik 1:2

58 Thomas Walker 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!