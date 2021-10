Völkermarkt bringt SAK Klagenfurt herbe Pleite bei

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 09:03

VST Völkermarkt Trainer Kurt Stuck wusste die ganze Woche nicht, mit welchen Spielern er am Samstag gegen den SAK rechnen kann. Krankheitsfälle und Bundesheer-Einberufungen gaben ihm große Fragezeichen auf. Am Ende steht aber ein 3:0 gegen den SAK Klagenfurt nach der besten Saisonleistung.

Völkermarkt bringt eine kompetitive Truppe auf den Platz

Alexander Kräuter & Laurence Koberer sind für die Republik im Grenzeinsatz, das Duo konnten die Funktionäre nicht „loseisen“, dafür aber Lukas Urnik & Mario Kuester. Zusätzlich meldeten sich einige wieder fit, die noch in der Vorwoche mit Flu flachlagen, Kurt Stuck konnte also doch noch auf eine schlagkräftige Truppe bauen.

Völkermarkt kontert den SAK aus

Vor rund 200 Zuschauern entwickelte sich schnell ein ganz gutes Ligaspiel, der SAK mit mehr Ballbesitz, Völkermarkt aus einer gesicherten Abwehr auf Konter erpicht. Das war auch so im Vorfeld erwartet worden. Die effektiveren Chancen erhielten die Hausherren, wo Enes Brdjanovic nach 10 Minuten den ersten Warnschuss abfeuerte, der nur knapp das Tor verfehlte. In der 22. Minute war sein Visier dann dafür perfekt eingestellt. schloss einen Konter zur Führung ab. Dass diese Führung verdient war, unterstrich noch Sekunden vor der Pause Raphael Kulterer, der Aluminium traf.

Mit einem 3:0 überholt Völkermarkt den SAK in der Tabelle

Der SAK, seit 2015 in der Lilienberg-Arena sieglos, versuchte nun in der zweiten Halbzeit wohl alles um das Spiel zu seinen Gunsten zu drehen. Zuerst mussten die Klagenfurter aber noch das 0:2 durch Hrvoje Jakovljevic hinnehmen, der Angreifer wurde optimal in der Schnittstelle bedient, konnte völlig unbehelligt auf Torhüter Timotej Antolic laufen- und auch bezwingen.

Dann warf der SAK alles nach vorne, öffnete damit aber auch die Räume für Konter der Abstimmungsstädter. Hinten ließ Abwehrchef Matthias Maierhofer kein Tor an diesem Nachmittag zu, war einer der prägenden Spieler der Partie. So war es einer der "Bundesheerler", der die Begegnung endgültig entschied, Mario Kuester traf zum finalen 3:0, bekam die Vorlage vom ebenfalls eingewechselten Dem Pljava.

Durch den klaren Erfolg über den SAK Klagenfurt ist der VST Völkermarkt weiter im Aufwind. Vom Glück verfolgt war der SAK in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg. Völkermarkt konnte mit diesem Erfolg den SAK in der Tabelle überholen.

Kommende Woche tritt der VST Völkermarkt beim SV Dellach/Gail an (Sonntag, 15:30 Uhr), bereits am Freitag (18:30) genießt der SAK Heimrecht gegen den SV St. Jakob im Rosental.

Stimme zum Spiel

Stefan Nuart (Sektionsleiter Völkermarkt): "Pauschallob an die gesamte Truppe, die wirklich eine fantastische Leistung abgerufen hat. Das war schon ein besonderer Sieg, gegen den SAK gibt es ja doch eine gewisse Rivalität, wo der Sieg noch süßer schmeckt."

Die Besten (Völkermarkt): Maierhofer (IV), Jonas Stadler (Mf)

Kärntner Liga: VST Völkermarkt – SAK Klagenfurt, 3:0 (1:0)

22 Enes Brdjanovic 1:0

52 Hrvoje Jakovljevic 2:0

76 Mario Michael Kuester 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!