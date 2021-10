Gmünd trumpft bei Bleiburg auf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 09:45

Mit 0:2 verlor die SVG Bleiburg am vergangenen Samstag zu Hause gegen den ASKÖ Gmünd. Gmünd erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte im direkten Duell gegen einen Konkurrenten im Keller einen Dreier.

Noch lässt Gmünd seine Chancen liegen

Die Elf von Hannes Truskaller veränderte für die anstehende 6-Punkte-Begegnung das gewohnte System, ging mit einem 4-4-2 auf den Platz, mit einem starken Fokus auf die Defensive. "Hinten muss die Null halten!", gab er seinen Burschen mit, die das in den folgenden 90 Minuten ausgezeichnet exekutieren sollten.

Es gab schon in den ersten 45 Minuten große Chancen für die Oberkärntner Gäste. Philipp Straganz, Marco Moser & Kevin Winkler vergaben jeweils einen Hochkaräter, Bleiburg hatte Glück, dass es torlos in die Kabinen ging.

In der zweiten Hälfte schießt Gmünd auch die nötigen Tore

Die Truskaller-Truppe rückte nicht von ihrem Spielprinzip ab, hatte dazu auch keinen Anlass, Bleiburg war in der ersten Hälfte weitgehend harmlos und auch im zweiten Durchgang bekamen die Unterkärntner nicht so recht Zugriff auf die Begegnung. Anders Gmünd, wo der doppelte Auftritt von Torjäger Andreas Allmayer binnen sieben Minuten folgte.

Der Torjäger erzielte das 1:0 mit einem wahren Traumtor. Von halbrechts zieht er ab und trifft in die lange Kreuzecke, Torhüter Thomas Pök war völlig chancenlos. Das löste nun die letzten Blockaden und einige Minuten später folgte der zweite Treffer. Wieder Allmayer, der an der Strafraumgrenze nach einer Ecke auf den zweiten Ball lauerte. Der kam und da wurde nicht lange gefackelt, einfach abgezogen und wieder saß der Schuss! Allmayer bekam später noch die Chance auf einen lupenreinen Hattrick, verschoss aber einen Elfmeter. Auf das Spiel selbst hatte das keine Auswirkungen mehr, Gmünd siegte nach einer überzeugenden Leistung in Bleiburg mit 2:0. Es war übrigens der erste Auswärtssieg.

Gmünd verbesserte sich in der Tabelle zwar nicht in der Tabelle, hat nun aber wieder Anschluss an das Mittelfeld gefunden. Umgekehrt weist Bleiburg bereits sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf.

Weiter geht es für Bleiburg am kommenden Samstag daheim gegen den SK Maria Saal. Für den ASKÖ Gmünd steht am gleichen Tag ein Duell mit dem ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg das nächste 6-Punkte-Spiel an.

Stimme zum Spiel

Hannes Truskaller (Trainer Gmünd): „Dieser, völlig verdiente Sieg tut richtig gut. Das gibt uns Selbstvertrauen und nun gilt es, diesen Erfolg nächste Woche gegen St. Michael zu bestätigen!“

Die Besten (Gmünd): Allmayer (St.) & Niklas Hinteregger (IV)

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASKÖ Gmünd, 0:2 (0:0)

48 Andreas Marco Allmayer 0:1

55 Andreas Marco Allmayer 0:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!