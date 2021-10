Der FC Lendorf spielt sich bei ATSV Wolfsberg aus dem Keller raus!

Details Freitag, 15. Oktober 2021 23:03

Ein Tor machte den Unterschied – der FC Lendorf siegte mit 1:0 gegen Wolfsberg. Lange Zeit machten die Oberkärntner das spiel und gingen verdient in Führung, im Finish drückte ATSV Wolfsberg mit großem Nachdruck auf den Ausgleich, aber Torhüter Lukas Kohlmaier war nicht zu bezwingen.

In der Ruhe liegt die Kraft

Lendorf ließ sich von der Pleitenserie zu Saisonbeginn nicht irritieren, wusste immer, dass der heuer erfolgte Kaderumbau Zeit benötigen wird, ehe die Rädchen sich zu verzahnen beginnen. In den letzten vier Spielen heimste die Elf von Christoph Morgenstern eifrig Punkte ein, der ganz große Druck war bereits vor dem Spiel von allen Akteuren gewichen.

Das war auf dem Platz zu sehen, die Gäste übernahmen das Kommando und gaben erste Warnschüsse ab. So richtig in der Luft lag die Führung aber noch nicht, ATSV Wolfsberg blieb im ersten Durchgang dafür seinerseits weitgehend harmlos.

Nach der verdienten Führung für Lendorf gräbt ATSV Wolfsberg den Strafraum um

Die Gastgeber erhielten direkt nach dem Seitenwechsel ihre erste große Möglichkeit, das Tor erzielten aber die Gäste. Alexander Kainz attackiert Thomas Zraunig im Strafraum, Schiedsrichter Jürgen Trampitsch entschied sofort auf Elfmeter. Ein Fall für Christian Wernisch, der souverän verwandelte (64.)!

Die Führung für die Gäste war der Weckruf für ATSV Wolfsberg, die Elf von Peter Kienleitner baute wie so oft in dieser Saison dann den Druck auf, wenn es an das Eingemachte ging. Jetzt begann die große Viertelstunde von Keeper Lukas Kohlmaier, der beinahe im Minutentakt Großtaten vollbrachte. ATSV Wolfsberg setzte sich in dieser Phase im Strafraum von Lendorf fest, grub am eigenen Geläuf den Rasen in der Box ordentlich um, der Ausgleich wollte aber nicht gelingen. In den Schlusssekunden rückte noch Keeper Max Friesacher auf, der noch die große Chance auf den Ausgleich vorfand. Im Gegenzug traf Lendorf selbst noch einmal Aluminium. Es blieb beim 0:1.

Mit diesem Sieg zog der FC Hand in Hand Werker Lendorf an Wolfsberg vorbei auf Platz zehn. Das Heimteam fiel auf die elfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag trifft der ASCO ATSV Wolfsberg auf den ATUS Ferlach, der FC Lendorf spielt tags zuvor gegen ESV Admira Villach.

Stimme zum Spiel

Günther Dokter (Manager Lendorf): "Das war ein sehr gutes Spiel von unserer Truppe. Andere werden in unserer Phase vor einigen Wochen nervös, tauschen Trainer, stellen alles infrage, wir blieben ruhig. Wir hatten in 14 Runden 14x mal eine andere Aufstellung. Das ist nun der Lohn dafür. Pauschallob an die gesamte Mannschaft."





Die Besten (Lendorf): Lukas Kohlmaier (Tor)

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 0:1 (0:0)

64 Christian Wernisch 0:1

