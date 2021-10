Der KAC brennt beim ASK ein Offensivfeuerwerk ab!

Details Montag, 18. Oktober 2021 10:47

Erfolgreich brachte der KAC 1909 den Auswärtstermin bei ASK Klagenfurt über die Bühne und gewann das Match mit 5:3. Der Sieg war verdient, insbesondere in der 1. Hälfte bot der KAC wohl die beste Leistung in der bislang laufenden Saison.





Ein entfesselter KAC dominiert die erste Hälfte



350 Zuschauer, also ein ordentlich besuchtes Stadtderby zu gewohnten Matineetermin vom ASK , sahen von Beginn an schnörkellos angreifende Gäste, den ersten Treffer erzielte aber ein ASKler in das eigene Gehäuse. Pascal Lorenz war der Unglücksrabe und ehe sich die Elf von Dietmar Thuller vom Schock erholte, stand es bereits 0:2! Ein schlecht geklärter Ball vom ASK landete beim Angreifer, der bezwang per Kopf Willi Sandner.



Der ASK versuchte fortan über den Kampf in das Spiel zu kommen, erzielten noch vor dem Seitenwechsel durch Val Cernos den Anschlusstreffer. Der Treffer fiel aus einem beherzten Alleingang. Zu dem Zeitpunkt war der ASK freilich mit dem 1:2 noch gut bedient.





David Gräfischer (links) stahl Sandro Zakany (rechts) die Show. Foto: SOBE





Schnelle Entscheidung für den KAC, der ASK kann nicht mehr ran kommen





Der 2-Tore-Vorsprung war rasch wieder hergestellt. Diesmal benötigte David Gräfischer, einer der auffallendsten Akteure am Platz, kaum Support der Teamkameraden, sein Alleingang ging auf. Als dann fünf Minuten später Sandro da Silva einen Elfmeter verwertete, war die Begegnung entschieden, auch wenn der ASK noch zweimal (2:4 56. Zakany & 3:5 Ziga Anzelj 80.) in Schlagdistanz kam, sich nicht aufgab. Das zwischenzeitliche 2:5 erzielte da Silva aus einem Abstaubertreffer. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Mathias Bodner stand der Auswärtsdreier für den KAC 1909. Man hatte sich gegen ASK Klagenfurt durchgesetzt.

Mit 20 Zählern aus 14 Spielen steht ASK Klagenfurt momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Der KAC 1909 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Kommende Woche tritt ASK Klagenfurt beim SV Hirter Kraig an (Samstag, 14:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt der KAC 1909 Heimrecht gegen SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.



Stimme zum Spiel

Stefan Friessnegger (Trainer KAC): "Heute haben wir wirklich eine hervorragende Leistung geboten, ich bin überhaupt mit der Punkteausbeute aus den letzten Runden zufrieden. Die Personalsituation hat sich leicht entspannt, vollzählig sind wir aber immer noch nicht."



Die Besten (KAC): Gräfischer (St) & Da Silva (OM)

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – KAC 1909, 3:5 (1:2)

14 Eigentor durch Pascal Fabian Lorenz 0:1

16 David Graefischer 0:2

37 Val Zaletel Cernos 1:2

48 David Graefischer 1:3

53 Sandro Jose Da Silva 1:4

56 Sandro Zakany 2:4

68 Sandro Jose Da Silva 2:5

80 Ziga Anzelj 3:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!