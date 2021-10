Kraig holt gegen den ASK den nächsten Dreier

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 10:29

Der SV Hirter Kraig feierte einen deutlichen 3:0-Erfolg über den ASK Klagenfurt. Nachdem der ASK die Startphase dominierte schwächten sich die Gäste selbst mit einer roten Karte und kamen somit auf die Verliererstraße.

Der ASK drückt Kraig hinten rein, kassiert aber eine vermeidbare rote Karte

Eigentlich stachen die Gäste in der Startphase hervor, drückten Kraig gehörig in die eigene Hälfte rein und kamen auch zu Torchancen. Kraig-Keeper Michael Kohlweis behielt in dieser Phase die Nerven und bewies mehrfach, u.a. gegen Lukas Lausegger nach wenigen Minuten sein Können. Es sollte sich noch bezahlt machen.



Kraig konnte sich nach rund 20 Minuten aus der Umklammerung lösen und selbst die ersten gefährlichen Angriffe fahren. Sebastian Hertelt erzielte dabei einen Abseitstreffer, der erste "richtige" Torjubel sollte bald folgen. In einer hektischen Phase mit vielen gelben Karten (darunter beide Trainer) erzielte Kraig noch vor der Pause zwei Treffer.

Das 1:0 resultierte einem Elfmeter von Sebastian Hertelt. Schiedsrichter Günter Messner gab aber nicht nur den Strafstoß, sondern schloss auch den nicht zu beruhigenden Ziga Anzelj vom Spielgeschehen aus, nachdem sich der ASK-Spieler zu Nettigkeiten hinreißen ließ. Hertelt verwandelte sicher und schnürte nach Zuspiel von Michael Kulnik noch knapp vor der Pause den Doppelpack.

Kraig spielt den Sieg heim

Numerisch überlegen war es für die Elf von Stefan Weitensfelder keineswegs ein Zuckerschlecken, aber es gab ein deutliches Übergewicht an Möglichkeiten für die Hausherren. Ibrahimi, Lamzari & Kulnik fanden Möglichkeiten vor, während auf der Seite vom ASK nur Almedin Hota via Freistoß einem Treffer nahekam.

So gesehen war das 3:0 durch Benjamin Lamzari beinahe die logische Folge vom Spielverlauf (68.). Er verwertet eine Flanke von Michael Kulnik per Kopf. Damit war die Widerstandskraft vom ASK gebrochen, Kraig spielte den Sieg nun problemlos heim.

Kraig verbessert sich mit diesem Erfolg auf Rang 13, während die Tabelle den ASK erstmals überhaupt in dieser Saison zweistellig ausweist (11.). Im Grunde kämpft die Liga ab Rang 6 gegen den Abstieg...

SV Kraig tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c an. Einen Tag später empfängt ASK Klagenfurt den FC Hand in Hand Werker Lendorf.



Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig): "Pauschallob an die gesamte Elf, insbesondere an Torhüter Michi Kohlweis, der in den ersten 20 Minuten unter schwierigen Umständen den Kasten sauber hielt und uns so den Weg zum Sieg ebnete."



Die Besten (Kraig): Kohlweis (Tor) & Kulnik (St.)

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – ASK Klagenfurt, 3:0 (2:0)

36 Sebastian Hertelt 1:0

45 Sebastian Hertelt 2:0

68 Benjamin Lamzari 3:0

