Erstmals einstellig! Gmünd triumphiert in Maria Saal!

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 14:40

Der SK Maria Saal kassierte gegen den ASKÖ Gmünd herbe 1:5-Klatsche. Tore zum psychologisch perfekten Zeitpunkt spielten Gmünd in die Hände. Die Elf von Hannes Truskaller steht damit erstmals in dieser Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz und überholte den gestrigen Gegner.

Nach dem Anpfiff und vor dem Pausenpfiff klingelts bei Maria Saal

Gmünd holt sich kurz nach dem Ankick einen Freistoß heraus, Daniel Vasiljevic tritt an- und schon steht es 1:0 für die immer besser in Form kommenden Oberkärntner! Das spielte natürlich in die Karten der Auswärtsmannschaft, die nun frei aufspielen konnte. Allerdings gab sich Maria Saal noch lange nicht geschlagen, konnte sich nach und nach in der Hälfte von Gmünd festsetzen. Diese Phase wurde überstanden und direkt vor dem Pausenpfiff markierte Marco Moser das 2:0, aus einem Schuss etwas hinter dem Strafraum in die lange Ecke.





Bester Mann am Platz: Juro Kovacic (am Ball/Gmünd) Foto: SOBE

Nur kurze Hoffnung für Maria Saal

Gmünd stellte sein Spiel mit einem 2:0 im Rücken auf Konter um, einer davon führte in der 53. Minute zum 3:0. Matthias Winkler war der Torschütze. Mit einer 3-Tore-Hypothek im Genick versuchten die Domkicker noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Die große Chance dafür bot sich in der 60. Minute, als Marco Müller zum Elfmeter antrat. Er traf, aber bereits zwei Minuten später verblühte das zärtliche Pflänzchen Hoffnung wieder, als nämlich Philipp Straganz auf der rechten Seite einen Gegenspieler vernaschte, nach innen zog und unhaltbar in die lange Ecke abdrückte. Ein Supertor, das die Widerstandskräfte bei Maria Saal zum Erliegen brachte. Im Finish legte Domenik Steiner noch einen Treffer nach, Endstand 1:5. Gmünd erwies sich als sehr effektives Team und siegte verdient.

Gmünd ist jetzt mit 20 Zählern punktgleich mit Maria Saal und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 22:22 auf dem neunten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Während der SK Maria Saal am kommenden Samstag den ASKÖ Köttmannsdorf empfängt, bekommt es der ASKÖ Gmünd am selben Tag mit dem SAK Klagenfurt zu tun.

Stimme zum Spiel

Hannes Truskaller (Trainer Gmünd): „Pauschallob an die Truppe, die unser Konzept super umsetzte. Jetzt haben wir uns ein bisschen Luft nach unten verschafft, der Abstiegskampf ist heuer brutal und wir möchten in den verbleibenden drei Runden unseren Lauf noch ausnützen.“





Player of the Match: Juro Kovacic (Mf/Gmünd)

Kärntner Liga: SK Maria Saal – ASKÖ Gmünd, 1:5 (0:2)

2 Daniel Vasiljevic 0:1

44 Marco Moser 0:2

53 Kevin Matthias Winkler 0:3

60 Marco Mueller 1:3

62 Philipp Straganz 1:4

88 Domenik Steiner 1:5

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!