Kein Trainereffekt! Köttmannsdorf beendet in Maria Saal seine Niederlagenserie!

Beim SK Maria Saal gab es diese Woche einen Trainerwechsel. Der ehemalige Domkicker Aldamir Araujo „Audi“ Da Silva übernahm das Zepter von Hans Gröss, konnte aber bei seinem Debüt keinen Punkt ergattern. Die drei fälligen Zähler nahm nämlich ASKÖ Köttmannsdorf mit dem Minimalergebnis von 1:0 mit. Die Elf von Rudi Perz beendete damit die jüngste Negativserie.



Jeweils eine gute Chance zum Führungstreffer

Bei schwierigen Platzverhältnissen wollte kein gutes Spiel aufkommen. Zudem gab es für beide Teams in den letzten Wochen wenig zu jubeln, Maria Saal wechselte in dieser Woche den Trainer. So gab es in den ersten 45 Minuten wenige Höhepunkte, mit zwei Ausnahmen. Nach rund 10 Minuten erhielt Nicolas Modritz die große Chance, die Gäste in Führung zu bringen. Er vergab aber genauso wie nach einer runden halben Stunde Jaka Prebil von Maria Saal bei einer ähnlichen Großchance. Treffer fielen jedenfalls keine, Pausenstand 0:0.

Ajkic beendete mit dem Goldtor die Köttmannsdorfer Niederlagenserie

Am zerfahrenen Charakter änderte sich in der zweiten Halbzeit wenig. Köttmannsdorf-Trainer Rudi Perz beschwerte sich nach dem Spiel über die fehlende Linie von Schiedsrichter Bernhard Krainz, verstand nicht, dass den sechs Gelben Karten für sein Team (plus zwei für die Bank) keine einzige für Maria Saal gegenüberstand. Aber sein Team verstand es einmal in dieser umkämpften Begegnung doch noch eine Jubeltraube zu bilden. 63. Minute, Fabian Janschitz bedient Adis Ajkic, der aus der Drehung Torhüter Manuel Jachs bezwang. Der 10. Saisontreffer für den Offensivmann. Nach der Führung machte Maria Saal auf, Köttmannsdorf war in den Kontern dem 2:0 näher. Aber Michael Jakopitsch und Ajkic kamen zu keinen Abschlüssen. Es blieb beim Minimalsieg, Köttmannsdorf bleibt auf Rang vier, während Maria Saal auf dem nur am ersten Blick sicheren 10. Rang festklebt. .

Der SK Maria Saal tritt am Samstag, den 06.11.2021, um 14:00 Uhr, beim KAC 1909 an. Einen Tag später (13:00 Uhr) empfängt der Köttmannsdorf den ASKÖ Gmünd.

Stimme zum Spiel

Rudi Perz (Trainer Köttmannsdorf): "Es war eine sehr enge Partie auf schlimmen Platzverhältnissen und mit einem sehr kleinlichen Schiedsrichter ohne Linie. Wir sind sehr froh, dieses Spiel mit drei Punkten hinter uns gebracht zu haben.

Die Besten (Köttmannsdorf): Fabian Janschitz (Vt. re.) Aner Mandzic (Vt. li.) & Adis Ajikic (St.)

Kärntner Liga: SK Maria Saal – ASKÖ Köttmannsdorf, 0:1 (0:0)

63 Adis Ajkic 0:1

