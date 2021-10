Ferlach festigt mit Auswärtssieg bei der Admira Platz 2!

Details Samstag, 30. Oktober 2021 22:27

Nach einer kalten Dusche durch die Admira Villach konnte sich Favorit ATUS Ferlach doch noch bei den Draustädtern knapp mit 2:1 durchsetzen und hat damit nun alle Karten in der Hand, als Co-Leader in die lange Winterpause zu gehen. Die Admira fällt auf Rang 17 zurück.

Admira Villach versucht ATUS Ferlach mit Teilerfolgen zu überrumpeln

Die Draustädter gingen es sehr offensiv an, standen hoch und wollten schnurstracks in den Strafraum der Rosentaler gelangen. Das funktionierte im ersten Pflichtspiel der Teams seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen vorerst wunderbar, die Heimischen fingen einen Einwurf ab, Manuel Guggenberger schafft Raum für Angreifer Manuel Brandauer, der mit dem Spielgerät nach innen zieht und zur Führung abdrückt (3.).

Admira Villach versuchte dann nachzusetzen, Ferlach stellte sich aber früh auf die Spielweise ein. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Kapitän Lukas Jaklitsch zeigt sich von seinen ernsten medizinischen Leiden des Sommers gut erholt, und sorgt im Alleingang für den Ausgleich (18.). Ab diesem Zeitpunkt eroberte sich die Verdel-Truppe ein Übergewicht und hätte bis zum Halbzeitpfiff eigentlich schon in Führung gehen müssen.





Lukas Jaklitsch (rechts) war auch mit grenzwertigem Einsatz kaum zu stoppen Foto SOBE

Ferlach drückt letztendlich erfolgreich auf den Sieg

In der zweiten Halbzeit gab es für die Büchsenmacher dann noch klarere Chancen. Hannes Schwarz, Tobias Schaflechner & Lukas Jaklitsch verjuxten zwingende Chancen zur Führung. Torhüter Patrick Gailer konnte sich dabei insbesondere gegen Schaflechner auszeichnen. Aber der nächste Treffer des Auswärtsteams lag in der Luft.

Der folgte dann in der 69. Minute, wiederum bat Captain Jaklitsch seine Kameraden zum Tänzchen an der Cornerfahne. Nach einer weiteren Gailer-Glanztat stand bei der fälligen Ecke Jaklitsch nach Verlängerung von Julian Völz zur Stelle. Die Führung war mittlerweile redlich verdient. Die Admira versuchte danach wohl alles, um die Niederlage noch abzuwenden. Aber Ferlach stand bei deren langen Bällen bombensicher, womit zwei Runden vor der Winterpause der zweite Rang winkt. Der nächste Verfolger Feldkirchen befindet sich bereits vier Punkte im Hintertreffen. Admira Villach steckt indes tief im Abstiegskampf fest.

Admira Villach tritt am kommenden Samstag beim VST Völkermarkt an, der ATUS Ferlach empfängt am selben Tag ASK Klagenfurt.



Stimme zum Spiel

Mario Verdel (Trainer Ferlach): "Das waren sehr schwierige Platzverhältnisse heute, letztendlich denke ich aber schon, dass der sieg aufgrund unseres Chancenübergewichts in Ordnung geht. Die Mannschaft verdient sich ein Pauschallob."



Die Besten: Gailer (Tor) bzw. Jaklitsch (OM)

Kärntner Liga: ESV Admira Villach – ATUS Ferlach, 1:2 (1:1)

4 Daniel Brandauer 1:0

18 Lukas Jaklitsch 1:1

69 Lukas Jaklitsch 1:2

