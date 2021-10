Kraig kassiert bei den WAC-Juniors abermals ein spätes Gegentor!

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 11:19

Die SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c und der SV Hirter Kraig verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Über das ganze Spiel gesehen erwies sich Kraig als die Mannschaft mit mehr Tormöglichkeiten, aber die Gäste verabsäumten es vor allem in der ersten Halbzeit eine frühe Entscheidung herbeizuführen.

Kraig nützte eine starke erste Halbzeit "nur" zu einem Treffer

WAC-Torhüter Nino Lesjak wurde trotz frischer Temperaturen nicht kalt an diesem Spätnachmittag in St. Andrä. Bereits nach wenigen Minuten prüfte ihn Sebastian Hertelt, vorerst keine allzu schwere Übung, der Angreifer sollte ihm noch kniffligere Aufgaben stellen. Aber der zweite Angreifer, Michael Kulnik, bezwang Lesjak bereits recht früh. Dem geht eine gute Balleroberung von Rechtsverteidiger Marco Reibnegger voraus, der sieht Hertelt in einer optimalen Position, passt ihm den Ball zu. Der Routinier schließt schön in die lange Ecke ab (7.).

Diese frühe Führung löste das Spiel der Kraiger, die bis zur Pause zu zahlreichen Einschussmöglichkeiten kamen. Sebastian Hertelt traf dabei auch den Pfosten, aber bis auf den Kulnik-Treffer wollte nichts mehr die Torlinie passieren. Es war aber nicht der Spielstand, der Trainer Stefan Weitensfelder große Sorgenfalten ins Gesicht zeichnete: Benjamin Lamzari humpelte bereits in der 18. Minute vom Platz, wird gegen Bleiburg genauso fehlen wie Kulnik (Gelbsperre) und Martin Lamzari, der zwar ein Kurzcomeback feierte, nach dem Spiel aber wiederum Schmerzen meldete.

Der WAC kommt auf - ein offenes Spiel in der zweiten Hälfte

Von den Gastgebern war in den ersten 45 Minuten wenig zu sehen, im zweiten Durchgang machten sich die WAC-Youngster aber schnell bemerkbar, profitierten auch von einer etwas passiveren Spielweise der Gäste. Hier ein guter Freistoß, dort ein gut angetragener Angriff, die Cemernjak-Truppe baute sich kleinweise Selbstvertrauen auf, wenngleich die Uhr bereits hörbar tickte.

Kraig kassierte in der laufenden Spielzeit bereits zweimal späte Tore, die Punkte kosteten. Bei den Remis gegen ATSV Wolfsberg und St. Jakob lagen die Frauensteiner jeweils im Finish einen Treffer vorne, mussten sich aber dennoch mit einem Remis begnügen. Die WAC-Juniors sorgten für ein Déjà-vu: Der WAC flankt in den Strafraum, die Kraiger Innenverteidigung kann nur verlängern, nicht klären, der eingewechselte Elias Gollmann steht goldrichtig und knallt das Leder unter die Stange (87.). In der Nachspielzeit zog Alexander Kampitsch (Kraig) nochmals ab, sein Tausendguldenschuss klatschte aber von der Querlatte zurück auf den Platz. Am Ende trennten sich SG St. Andrä/WAC Juniors 1c und der SV Hirter Kraig schiedlich-friedlich.

Wo bei St. Andrä/WAC Juniors 1c der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Seit fünf Begegnungen hat SV Kraig das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SG St. Andrä/WAC Juniors 1c stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim FC Hand in Hand Werker Lendorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Hirter Kraig die SVG Bleiburg.

Stimmen zum Spiel

Christoph Cemernjak (Trainer WAC): "Aufgrund vom Spielverlauf sind wir mit dem Punkt sehr zufrieden. Lesjak und Kraig selbst hielten uns im Spiel."

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig): "Wieder ein Tor im Finish kassiert, wieder einen oder sogar zwei Verletzte. Das wird nun schwer gegen Bleiburg. Die Juniors haben sich heute trotz unseres Chancenübergewichts letztendlich den Punkt verdient. Wir verabsäumten es einfach, das Spiel vorzeitig zu entscheiden.“

Die Besten: Nino Lesjak (Tor), Nino Hartweger (IV) bzw. Manuel Reibnegger (RV) & Michi Kulnik (St)









Kärntner Liga: SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c – SV Hirter Kraig, 1:1 (0:1)

7 Michael Kulnik 0:1

85 Elias Christoph Gollmann 1:1

