ASK Klagenfurt überflügelt FC Lendorf wieder in der Tabelle

Sonntag, 31. Oktober 2021

Knapp aber verdient siegte der ASK Klagenfurt bei der Fischler Sonntagsmatinee über den FC Lendorf. Letztendlich entschied beim 2:1 lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage in einem Spiel, wo beide Mannschaften jeweils einen Elfmeter zugesprochen bekamen.

Vorteile für den ASK, aber noch keine Treffer

Die Gäste kamen in den letzten Wochen in Schwung, spielten sich aus den Kellerregionen zum Teil überzeugend in das Mittelfeld zurück. Dabei setzen die Oberkärntner auf die junge Welle, insgesamt standen Trainer Christoph Morgenstern sieben Teenager beim ASK zur Verfügung, zwei davon in der Startelf.

Beim ASK wiederum entspannte sich die prekäre Personallage leicht, Kapitän Danijel Micic stand erstmals seit neun Begegnungen genauso wieder in der Startformation, als Mario Zakany & Niko Maric wieder zurückkehrten. Insgesamt veränderte Trainer Dietmar Thuller im Vergleich zum Kraig-Spiel letzte Woche (0:3) seine Elf gleich an 4 Positionen.

Im ersten Durchgang erspielte sich der ASK gute Möglichkeiten durch Val Cernos, Sandro Zakany & Kiril Ristoskov. Direkte Abschlüsse waren jedoch nicht viele dabei, Lendorf schaffte es immer wieder im letzten Abdruck die Schützen an der Exekution zu hindern. Die Oberkärntner verbissen sich geschickt in den Gegner, blieben nach vorne hin aber in den ersten 45 Minuten weitgehend harmlos.

In den letzten 30 Minuten geht es zur Sache

Zunächst änderte sich in der zweiten Hälfte wenig, beide Trainer sahen sich nicht veranlasst personell oder systemtechnisch etwas zu verändern. Seitens der Klagenfurter zeigte Micic, dass Trainer Thuller durchaus über Kurzeinsätze hinaus mit dem "6er" planen kann. Erst im Finish war ihm die lange Verletzungspause anzusehen.

Davor ging der ASK aber in Führung. Niko Maric hielt etwa am 16er-Eck drauf & der Schuss wurde von einem Lendorfer Abwehrspieler unhaltbar für Lukas Kohlmaier abgefälscht. Lendorf stand nun unter Zugzwang, Christoph Morgenstern wechselte Bruder Martin ein, die Gäste kamen nun selbst vor das Tor der Gastgeber und in der 77. Minute gab Schiedsrichter Holger Dietz Elfer für Lendorf. Christian Wernisch verwertete (77.).

Turbulentes Finish mit dem ASK-Siegestreffer und zwei Gelb-Roten Karten

Der ASK bekam nur wenige Minuten später ebenso die große Chance in Form eines Foulelfmeters. Seitens der Klagenfurter trat Sandro Zakany zur Ausführung an & der Ex-Profi verwertete zur neuerlichen Führung. Danach wurde die Begegnung hektisch, nach einem Austausch von Freundlichkeiten im Bereich der Coaching-Zone verwies Dietz Co-Trainer Dietmar Schmied genauso wie Almedin Hota mit Gelbrot vom Feld. Christoph Morgenstern, gleichwohl involviert, blieb ungeschoren. Lendorf warf in den letzten Minuten alles nach vorne, der ASK konnte diesmal aber den Sieg in trockene Tücher legen und damit an Lendorf wieder vorbeiziehen.

Die Heimmannschaft stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) beim ATUS Ferlach vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der FC Lendorf SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Stimme zum Spiel: Dietmar Thuller (Trainer ASK): „Das war ein sehr guter Gegner heute. Nachdem wir in der ersten Halbzeit kein Tor erzielt hatten, benötigen wir auch eine gewisse Geduld.“

Die Besten (ASK): Danijel Micic (DM) & Niko Maric (Li. St.)

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 2:1 (0:0)

60 Niko Maric 1:0

77 Christian Wernisch 1:1

84 Sandro Zakany 2:1

