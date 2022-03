Später Treffer: Lendorfs Kautz wird gegen Bleiburg zum Sieggarant

Details Freitag, 11. März 2022 22:01

Ein Tor machte den Unterschied – der FC Hand in Hand Werker Lendorf siegte mit 2:1 gegen die SVG Bleiburg. Die Hausherren drehten dabei einen Pausenrückstand im Finish. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können. Lendorf knüpft damit an sein starkes Saisonfinale im Herbst an und setzt sich im Mittelfeld fest.



Zäher Beginn bei beiden Teams, Bleiburg geht in Front

Beim einzigen Freitagsspiel der Rund (die restlichen Partien wurden wegen gefrorenen Boden und Corona abgesagt) ging es bei annehmbaren, aber kalten Bedingungen resolut zur Sache, ohne dass ein Team überzeugen konnte. Die lange Pause war lange nicht zu übersehen, abgesehen von einer Lendorf-Chance war in der ersten halben Stunde abgesehen von einigen Fouls wenig los.

Nikola Tolimir brachte Bleiburg dann in der 35. Minute in Front. Der Ball ging einigermaßen kurios an Freund und Feind vorbei über die Linie. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Foto (Sobe): Lendorf drehte das Spiel gegen Bleiburg und feierte wichtigen Auftaktsieg

Lendorf dreht das Spiel in den letzten 10 Minuten

Im zweiten Durchgang änderte sich vorerst wenig an der Spielanlage. Bleiburg versuchte mit robustem Körperspiel Lendorf erst gar nicht in das Spiel kommen zu lassen, waren mit der Führung im Rücken nicht gezwungen viel für die Offensive zu tun. Erst in den letzten zehn Minuten gab es wieder gefährliche Torszenen, die dem Spiel eine Wende bescheren sollten.



So musste die SVG Bleiburg den Treffer von Mario Zagler zum 1:1 hinnehmen (82.). Der Abwehrspieler war nach einer Ecke von der „Zaubermaus“ Thomas Zraunig zur Stelle. Der Mittelfeldakteur brachte den Ball mit scharfem Effet zur Mitte, eine „Banane“ aus dem Bilderbuch. Wenig später gelingt Lendorf der Doppelschlag. Kurz vor Ultimo war noch Christian Kautz nach einer starken Einzelleistung zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Lendorf verantwortlich (84.). Der Angreifer setzte sich von rechts durch und netzte in seine lange Ecke ein. Die Führung belebte die Partie im Finish spürbar, Bleiburg löste die Verteidigung auf, Lendorf spielte seinerseits auf das 3:1. Schiedsrichter Marco Schlacher ließ nach einigen Unterbrechungen großzügig nachspielen, Bleiburg konnte die Extraminuten aber nicht nützen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der FC Hand in Hand Werker Lendorf Bleiburg 2:1.

Lendorf rückt nach vor

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der FC Lendorf in der Tabelle nach vorne und belegt vorläufig den siebenten Tabellenplatz. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Lendorf erfüllte die Pause übergreifend zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die SVG Bleiburg bleibt nach dieser Niederlage auf den Abstiegsrängen stecken.

Am nächsten Sonntag reist der FC Hand in Hand Werker Lendorf zum SK Maria Saal, zeitgleich empfängt die SVG Bleiburg den ATUS Ferlach.



Stimme zum Spiel



Günter Dokter (Manager Lendorf): "Bleiburg stellte sich nicht ungeschickt an in einem spiel wo beiden die lange Pause anzusehen war. Für uns war es aber ein 6-Punkter.



Die Besten (Lendorf): Zagler (Abwehr) Zraunig (Mittelfeld)

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – SVG Bleiburg, 2:1 (0:1)

35 Nikola Tolimir 0:1

82 Mario Zagler 1:1

84 Christian Kautz 2:1