Nach 0:2-Rückstand dreht Köttmannsdorf das Spiel gegen den KAC noch

Details Donnerstag, 17. März 2022 06:19

Der KAC 1909 und Köttmannsdorf lieferten sich in der 18. Runde der Kärntnerliga ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel war dem KAC 1909 in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Blitzstart der Heimischen

Vor 100 Zuschauern markierten die Gastgeber das 1:0 durch Ingo Mailänder (4.). In der 19. Minute brachte der KAC 1909 das Netz erneut zum Zappeln. David Gräfischer drehte jubelnd ab. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fabian Janschitz in der 30. Minute. Mit dem 1:2-Anschlusstreffer sollte sich schlussendlich auch das Spiel drehen. Bis der Unparteiische Manfred Krassnitzer den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Foto (Sobe): Ingo Mailänder (rot) brachte den KAC mit 1:0 in Führung

Köttmannsdorf kehrt auf Siegesstraße zurück

Nicolas Modritz war es, der in der 73. Minute das Spielgerät im Tor des KAC 1909 unterbrachte und damit den Ausgleich zum 2:2 für Köttmannsdorf erzielte. Dass Köttmannsdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nace Erzen, der in der 77. Minute zur Stelle war und mit dem 2:3 das Spiel endgültig drehte. Am Ende gab der KAC 1909 die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Foto (Sobe): Marco Raunegger (KAC/re.) und Niklas Modritz (Köttmannsdorf) im Zweikampf

Beim KAC 1909 präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Der KAC 1909 nimmt mit 24 Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der KAC 1909 momentan auf dem Konto.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASKÖ Köttmannsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Köttmannsdorf noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der KAC 1909 den ASKÖ Gmünd, während Köttmannsdorf am selben Tag gegen den SV Hirter Kraig Heimrecht hat.

Kärntner Liga: KAC 1909 – ASKÖ Köttmannsdorf, 2:3 (2:1)

4 Ingo Mailaender 1:0

19 David Graefischer 2:0

30 Fabian Janschitz 2:1

73 Nicolas Manuel Modritz 2:2

77 Nace Erzen 2:3