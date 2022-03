Später Stoni-Treffer sichert dem ATSV Wolfsberg gegen den SAK einen Punkt

Details Freitag, 18. März 2022 22:19

Nach 90 Minuten Spielzeit in der 19. Runde der Kärntnerliga lautete das Ergebnis zwischen dem ASCO ATSV Wolfsberg und dem SAK Klagenfurt 1:1. Die Begegnung war solides Liganiveau. Der SAK wies über die gesamte Spielzeit ein Chancenplus auf. Für die Tabelle bedeutete das Remis klarerweise nur wenig.

Knapp vor der Halbzeitpause geht der SAK in Führung

Kein Abtasten gab es zwischen dem ATSV Wolfsberg und dem SAK Klagenfurt, auch wenn die ganz großen Torszenen zu Beginn noch fehlten. Man merkte beiden Teams an, an einer schnellen Führung zu arbeiten, der SAK wirkte dabei einen Deut gefährlicher. Nach etwas mehr als 20 Minuten bekam SAK-Stürmer Yosifov Svetzolar - der bereits in der 34. Minute ausgetauscht werden musste - nach Vidmar-Vorarbeit die erste richtige Chance. Max Friesacher wehrte zur Ecke ab. Knapp danach folgte schon die nächste SAK-Möglichkeit durch den auffallenden Kristjan Sredojevic. Knapp vor der Pause schepperte es dann doch im ATSV-Tor, Darijo Biscan schoss die Klagenfurter nach ausgezeichneter Vorarbeit durch Lupar/Sredojevic in Front (40.). Mit dem 1:0 ging es auch in die Kabinen.

ATSV Wolfsberg schafft noch den Ausgleich

Die Führung des SAK war verdient, ATSV-Trainer Alex Obradovic war gefordert. Im Verlauf der zweiten Halbzeit fanden die Lavanttaler mit verbesserter Laufarbeit und dem dadurch entstehenden Plus an Druck auch in das Spiel hinein. Marcel Stoni bekam ein paar gute Torszenen, der Ausgleich lag bereits in der Luft, als der SAK über Biscan die große Chance zur Entscheidung vorfand. Max Friesacher konnte sich abermals auszeichnen. Mit dieser Gelegenheit lag das Momentum wieder beim SAK, abermals vergab Biscan und so geschah, was kommen musste: der Ausgleich für die Gastgeber. Philipp Baumgartner flankte zur Mitte, Torhüter Domen Mrezar kam aus dem Tor, den Ball erhielt aber Marcel Stoni, der den SAK-Keeper schön zum 1:1-Ausgleich bezwang (85.). Das war zugleich der Endstand. Bis zum Schlusspfiff gab es keine Großchancen mehr. Schließlich gingen der ATSV Wolfsberg und der SAK mit einer Punkteteilung auseinander.

Wolfsberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Gastgeber sind seit drei Spielen unbezwungen.

Der SAK Klagenfurt holte auswärts bisher nur elf Zähler. Der SAK führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Nächsten Sonntag gastiert der ASCO ATSV Wolfsberg beim SV Dellach/Gail, der SAK empfängt zeitgleich ESV Admira Villach.

Stimmen zum Spiel

Alex Obradovic (Trainer ATSV Wolfsberg): „Das 0:1 war ein vermeidbares Tor, es war schwierig für uns in das Spiel zu kommen. Letztlich war ich dann mit dem Ausgleich und Punkt zufrieden.“

Marko Wieser (gf. SAK-Präsident): „Wir hatten wohl mehr richtig gute Chancen als ATSV Wolfsberg. Da verabsäumten wir mehr draus zu machen.“

Die Besten: P. Pfennich (Mf.) bzw. Sredojevic (OMf/St)

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – SAK Klagenfurt, 1:1 (0:1)

40 Darijo Biscan 0:1

85 Marcel Maximilian Stoni 1:1