Wichtige Punkte! Maria Saal zwingt Lendorf in die Knie und feiert Auftakt nach Maß

Details Samstag, 19. März 2022 17:33

Beim SK Maria Saal holte sich der FC Hand in Hand Werker Lendorf eine 0:2-Schlappe ab. Mit breiter Brust war Lendorf zum Duell mit Maria Saal angetreten – der Spielverlauf ließ bei Lendorf jedoch Ernüchterung zurück. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es im Herbst mit dem Schlusspfiff geheißen.

Ausgeglichene erste Hälfte

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Abtasten zwischen den beiden Mannschaften, wobei beide Seiten aber doch auch zu guten Chancen kamen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SK Maria Saal und den FC Hand in Hand Werker Lendorf allerdings ohne Torerfolg in die Kabinen.

Maria Saal um den Tick besser

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Maria Saal schlägt – bejubelten in der 53. Minute den Treffer von Manuel Kerhe zum 1:0. Das Spiel wrde aus der Mitte heraus verlagert und und Krehe zog von der Seite Richtung Tor der Gäste und drückte das Leder in Manier eines Profis - was er ja war - über die Linie. Die Heimmannschaft baute die Führung in der Nachspielzeit sogar aus, als Tim Oman in der 91. Minute zum 2:0 traf. Nah einem Rückpass der Lendorfer presste Maria Saal an, zwang den Gästetormann zu einem Fehler und Oman netzte ein. Am Ende verbuchte der der SK Maria Saal gegen den FC Lendorf die maximale Punkteausbeute.

Foto (Sobe): Ilias Chaschmagamadov (re.) war einer der Aktivposten des SK Maria Saal

Maria Saal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Maria Saal in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Nach vier sieglosen Spielen sind die Lassnig-Mannen wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der Niederlage belegt Lendorf weiterhin den siebten Tabellenplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist der SK Maria Saal zum ATUS Ferlach, zeitgleich empfängt der FC Hand in Hand Werker Lendorf den ASKÖ Köttmannsdorf.



Hannes Lassnig, Trainer des SK Maria Saal: "Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg sich in Ordnung, auch wenn Lendorf gute Phasen hatte. Ein Auftakt nach Maß in die Rückrunde. So kann es weitergehen."



Die Besten: Jachs (TW), Kerhe (V), Chaschmagamadov (ZMF) bzw. Keiner

Kärntner Liga: SK Maria Saal – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 2:0 (0:0)

53 Manuel Kerhe 1:0

91 Tim Oman 2:0