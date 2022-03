Bleiburg lieferte mit dem Sieg gegen den Atus Ferlach die Sensation der Runde ab

Details Samstag, 19. März 2022 21:27

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung der 19. Runde der Kärntner-Liga zwischen der SVG Bleiburg und dem ATUS Ferlach aus, die mit 2:1 endete. Für Ferlach setzte es eine ungeahnte Pleite, die vor allem Tabellenführer Dellach/Gail freuen wird, denn mit 12 Punkten Vorsprung wird man wohl nur mehr ganz schwer einzuholen sein. Im Hinspiel hatte sich die SVG Bleiburg als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.





Bleiberg startet gut

In der ersten Halbzeit zeigte Bleiburg eine konstant gute Leistung, spielte sehr konzentriert und ließ auch in der Defensive nicht viel zu. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Später Siegestreffer

Nikola Tolimir war vor 99 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (53.). Er traf nach einer Flanke von Knauder per Kopf zum umjubelten 1:0. danach bekam Bleiburg aber soetwas wie Nervenflattern, so als ob man Angst vor dem Gewinnen hätte. Das nützte Ferlach aus und die Gäste kamen besser ins Spiel. Das 1:1 des ATUS Ferlach stellte Martin Posratschnig sicher (75.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Adnan Besic einen Treffer für Bleiburg im Ärmel hatte (89.). Er schoss nach einem schönen Angriff vom Sechzehner überlegt ein. Am Ende verbuchte die SVG Bleiburg gegen Ferlach die maximale Punkteausbeute.

Bleiburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Sechs Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die SVG Bleiburg befindet sich jetzt aber auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der Patzer des ATUS Ferlach zog im Klassement keine Folgen nach sich, außer dass der Rückstnd auf Tabellenführer Dellach weiter anwuchs. Neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Situation bei Ferlach bleibt angespannt. Gegen Bleiburg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am nächsten Sonntag reist die SVG Bleiburg zum VST Völkermarkt, zeitgleich empfängt der ATUS Ferlach den SK Maria Saal.



Bernhard Huber, Trainer der SVG Bleiburg: "Unterm Strich war der Sieg heute sicher verdient. Vor allem nach dem Ausgleich zeigte die Mannschaft heute Moral und glaubte an sich. Nur so kamen wir noch zum Ausgleich."



Die Besten: Pauschallob, insbesonders Stormann (6er) bzw. Keiner

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ATUS Ferlach, 2:1 (0:0)

53 Nikola Tolimir 1:0

75 Martin Posratschnig 1:1

89 Adnan Besic 2:1