Unglückliches 0:1 gegen den ASK: Fehlstart von Völkermarkt!

23. März 2022

Im Nachtrag zur 18. Runde entführte der ASK Klagenfurt beim VST Völkermarkt nach einem 1:0-Auswärtssieg alle drei Punkte. Die Klagenfurter behielten trotz zahlreicher Ausfälle die Oberhand und wiesen in einigen Situationen das Glück des Tüchtigen auf. Völkermarkt ist damit endgültig voll im Abstiegskampf angekommen.

Torlose erste Hälfte mit Vorteilen für Völkermarkt

So richtig rund lief das Werkl auf keiner Seite, ASK-Co-Trainer Dieter Schmied (der den gesperrten Dietmar Thuller vertrat) fasste es später treffend mit "Kampf & Krampf zusammen. Besonders den Gästen merkte man vorerst an, dass sie noch nie in dieser Zusammenstellung ein Pflichtspiel absolvierten, das war den vielen Ausfällen aus den unterschiedlichsten Gründen geschuldet. Völkermarkt verabsäumte es, dem ASK in dieser ersten Spielzeit einen Treffer zu verpassen, hatte aber einmal auch durch einen Lattentreffer Pech. Nach 45 Minuten setzte Schiedsrichter Christian Maier dem torlosen Treiben ein Ende.

Sinan Samardzic erzielt das Goldtor nach einer superben Einzelaktion

In der zweiten Hälfte änderte sich an der Spielanlage wenig, der ASK wurde etwas aktiver, insgesamt verzeichnete Völkermarkt aber über das gesamte Spiel ein Chancenplus. Ein Treffer schaute dabei aber nicht heraus. Den besorgte vielmehr Sinan Samardzic, der nach einem Konter einen guten Haken ansetzte und sich so den nötigen Raum mit freier Bahn zum Tor verschaffte. Er netzte trocken ein (58.). Auch zwei Wechsel von VST-Trainer Kurt Stuck konnten dem Spiel keine Wendung mehr geben. Der ASK brachte den Minimaldreier mit viel „Kampf & Krampf" in trockene Tücher.

Völkermarkt wird durchgereicht, der ASK ohne Tabellensorgen

VST Völkermarkt konnte seine Situation durch das Nachholspiel nicht verbessern, steckt weiter auf Platz 13 in gefährlicher Nähe zu den Abstiegsrängen fest. Der ASK wiederum findet sich auf dem starken 6. Platz wieder. Völkermarkt empfängt am Wochenende im Kellerderby Bleiburg, während der ASK sein Gastspiel in St. Michael absolviert, sofern der Platz bespielbar ist.



Stimme zum Spiel

Dietmar Schmied (Co-Trainer ASK): "Angesichts der Ausfälle müssen wir mit Ergebnis wie Spiel zufrieden sein."



Die Besten (ASK): Val Zaletel Cernos (ReAB) Leininger (Iv)