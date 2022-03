Kraig weckt den KAC beinahe nochmals auf, doch am Ende steht ein 4:2 auf der Anzeigetafel

Details Samstag, 26. März 2022 21:03

Durch ein 4:2 holte sich der SV Hirter Kraig in der Partie gegen den KAC 1909 drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Kraig die Nase vorn, manmusste aner um den Dreier bangen, als man den Gegner nach 3:0-Führung nochmals zum Leben erweckte. Im Hinspiel hatte der SV Hirter Kraig beim KAC 1909 triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Kraig spielt groß auf

Ein Doppelpack brachte SV Kraig in eine komfortable Position: Sebastian Hertelt war gleich zweimal zur Stelle (8./23.). Bis Referee Jürgen Hartenberger den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Der KAC kommt (fast) nochmals zurück

Die Fans des SV Hirter Kraig unter den 200 Zuschauern durften sich über den Treffer von Michael Kulnik aus der 61. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Er traf aus spitzem Winkel zur vermeintlichen Vorentscheidung. Marco Raunegger verkürzte für den KAC 1909 später in der 72. Minute auf 1:3. Sebastian Chum war keinen 180 Sekunden später zur Stelle und markierte das 2:3 der Gäste (74.). Jetzt wurde die Partie nochmals richtig heiß.

Hertelt schnürt den Triple-Pack

Mit dem 4:2 sicherte Sebastian Hertelt dem SV Kraig nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (80.). In der 87. Minute gab es noch einen Elfmeter für die Gäste, doch Kraig-Tormann Stefan Petautschnig war auf dem Posten. Schlussendlich verbuchte der SV Hirter Kraig gegen den KAC 1909 einen überzeugenden und auch verdienten Heimerfolg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Kraig im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dreizehnten Tabellenplatz. Sechs Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Der SV Hirter Kraig beendete damit auch die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Beim KAC 1909 präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Der KAC 1909 findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der KAC 1909 derzeit auf dem Konto. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der KAC aber noch viel Luft nach oben.

Während Kraig am kommenden Sonntag den ASKÖ Gmünd empfängt, bekommt es der KAC 1909 am selben Tag mit dem FC Hand in Hand Werker Lendorf zu tun.



Stefan Weitensfelder, Trainer des SV Hirter Kraig: "Wir haben den Gegner mit unnötigen Toren nochmals zum Leben erweckt. Der Sieg geht aber ganz klar in Ordnung. Gratulation auch unserem Tormann Stefan Petautschnig, der sich mit dem gehaltenen Elfmeter ein tolles Geschenk zum 30. Geburtstag machte."



Die Besten: Petautschnig, Kulnik, Hertelt bzw. Keiner

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – KAC 1909, 4:2 (2:0)

80 Sebastian Hertelt 4:2

74 Sebastian Chum 3:2

72 Marco Raunegger 3:1

61 Michael Kulnik 3:0

23 Sebastian Hertelt 2:0

8 Sebastian Hertelt 1:0