Echte Big-Points - Bleiburg triumphiert über den SV St. Jakob/R.

Details Samstag, 02. April 2022 20:11

Die SVG Bleiburg gewann das Samstagsspiel gegen den SV St. Jakob im Rosental mit 2:0. Mit breiter Brust war St. Jakob/R. zum Duell mit Bleiburg angetreten – der Spielverlauf ließ bei den Gästen jedoch Ernüchterung zurück. Enger ging es kaum: Der SV St. Jakob im Rosental hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Gegenseitiges Abtasten

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die SVG Bleiburg und den SV St. Jakob/R. ohne Torerfolg in die Kabinen. Beide Mannschaften tatens sich schwer, ins Spiel zu kommen und wirklich zwingende Chancen blieben auf beiden Seiten echte Mangelware.

Bleiburg besinnt sich seiner Qualitäten

Bleiburg kam vor 100 Zuschauern erst spät zum 1:0, das Mathias Knauder in der 68. Minute gelang. Gleich danach hatte Bleiburg die Riesenchance auf 2:0 zu stellen, als Tormann Altmann einen Ball direkt zum Gegner abwehrte. Vor Ultimo war noch Nikola Tolimir zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Heimteams verantwortlich (82.). Er machte nach einem guten Angriff mit anschließender Flanke per Kopf den Sack in dieser Partie zu. Letzten Endes holte die SVG Bleiburg gegen den Favoriten aus St. Jakob/R. drei Zähler.

Bleiburg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die SVG Bleiburg bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Der Patzer des SV St. Jakob im Rosental zog im Klassement keine Folgen nach sich. Der Gast verbuchte insgesamt neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Der SV St. Jakob/R. baut damit aber auch die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Bleiburg zum großen Derby gegen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, zeitgleich empfängt St. Jakob/R. den SK Maria Saal.



Bernhard Huber, Trainer der SVG Bleiburg: "Wir haben in dieser Woche hart gearbeitet und waren uns bewusst, dass die letzten Leistungen nicht ligatauglich waren. Heute haben sich aber alle am Riemen gerissen, volle Bereitschaft und Einsatz gezeigt und deshalb wurde es schlussendlich auch der verdiente Sieg. Ganz wichtige Punkte und auch ganz wichtig für unser Selbstvertrauen."

Die Besten: Knauder, Tolimir bzw. Keiner

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – SV St. Jakob im Rosental, 2:0 (0:0)

82 Nikola Tolimir 2:0

68 Mathias Robert Knauder 1:0