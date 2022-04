1:1 in Gmünd - Ausschluss machte den ATSV nur stärker

Details Samstag, 09. April 2022 21:54

1:1 hieß es nach dem Spiel des ASKÖ Gmünd gegen den ATSV Wolfsberg. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Beim 2:2-Remis aus dem Hinspiel hatten beide Seiten nur die minimale Anzahl an Punkten für sich verbucht.

Verdiente Führung für Gmünd

Für das erste Tor sorgte Kevin Winkler. In der 17. Minute traf der Spieler von Gmünd nach einem per Kopf verlängerten hohen Ball volley zum umjubelten 1:0. Der ATSV Wolfsberg war gewillt auszugleichen. Knapp vor der Pause sah Patrick Pfennich den roten Karton und musste vorzeitig unter die Dusche. Bis zum Seitenwechsel sprang nichts Zählbares mehr heraus.

Numerisch unterlegen, aber besser

Für das 1:1 der Gäste zeichnete Vid Plesnik verantwortlich (51.). Nach einer Flanke von der rechte Seite war er per Kopf zur Stelle. Der ATSV war mit einem Mann weniger wesentlich präsenter als die Heimischen und wenn man die gesamte Spielzeit beurteilt, war die Punkteteilung am Ende durchaus gerecht. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der ASKÖ Gmünd und der ATSV Wolfsberg die Punkte teilten.

Acht Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Gmünd derzeit auf dem Konto. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher die Heimmannschaft aktuell nur Position zwölf bekleidet. Sieben Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der ATSV Wolfsberg momentan auf dem Konto. In den letzten Partien hatte man aber kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste der ATSV die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel man sogar ab und steht nun auf Rang 14.

Am Sonntag muss der ASKÖ Gmünd im Derby beim FC Hand in Hand Werker Lendorf ran, zeitgleich wird der ASCO ATSV Wolfsberg vom ESV Admira Villach in Empfang genommen.



Hannes Truskaller, Trainer des FC ASKÖ Gmünd: "Mit dem Punkt kann ich nicht zufreiden sein. Wir haben in der zweiten Halbzeit keine Chancen mehr kreiert und trotz numerischer Unterlegenheit war der ATSV das aktivere Team. Deswegen geht das Remis am ende aber in Ordnung."

Die Besten: Keiner

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – ASCO ATSV Wolfsberg, 1:1 (1:0)

51 Vid Plesnik 1:1

17 Kevin Matthias Winkler 1:0