Besic schießt Bleiburg im Jauntalderby zum Sieg!

Details Sonntag, 10. April 2022 19:01

Vor über 500 Fans musste Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg eine 1:2-Heimniederlage im Jauntalderby gegen SVG Bleiburg hinnehmen. Alle drei Treffer erzielte Adnan Besic, einmal davon in das eigene Gehäuse. Dieser Sieg bringt Bleiburg erstmals seit langer Zeit auf einen ziemlich sicheren Nichtabstiegsplatz.

Abtasten und Abwarten auf beiden Seiten

Beide Teams legten es nicht darauf an, auf Teufel komm raus anzugreifen, vielmehr ließen sie Vorsicht walten und belauerten einander, um Fehler zu bestrafen. In der 17. Minute ergab sich die erste Gelegenheit für die Gäste, die Adnan Besic prompt nützte. Der noch immer nicht ganz fitte Angreifer richtet sich ein Zuspiel von Igor Kondic her und schließt überlegt ab!

St. Michael änderte einmal nichts am Spielverhalten, operierte weiterhin mit hohen Bällen, die wie Nadelstiche in den Strafraum der Gäste niederprasselten. Viele Möglichkeiten gab es im ersten Umlauf aber noch nicht, während Besic die Chance zum 0:2 vergab.

Besic bezwingt beide Torhüter

In der zweiten Halbzeit kam St. Michael dann stärker auf, allerdings erhielten immer noch die Gäste die klareren Chancen, die sie allerdings alle vergaben. So kam die alte Fußballweisheit zum Tragen, wonach jeder Verein die nicht geschossenen Treffer erhält. Merkwürdigerweise war es ausgerechnet Besic, der einen hohen Ball von Ziga Rozej noch so entscheidend ablenkte, dass er die Linie passierte. Schlussmann Thomas Pök war ohne Chance.

Der Goalgetter konnte sein Missgeschick aber wettmachen. Aljaz Storman schlägt einen klugen Pass in die Tiefe, St. Michael konnte sich nur noch mit einem Foul helfen. Den fälligen Strafstoß verwertet Besic sicher und Bleiburg gewinnt damit sein 6-Punkte-Derby mit 2:1!



Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei St. Michael/Bl. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Acht Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Bleiburg momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate der SVG Bleiburg konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien. Erstmals seit langer Zeit ist das Mittelfeld wieder in Reichweite.

Am nächsten Sonntag reist der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg zum SK Maria Saal, zeitgleich empfängt Bleiburg den SAK Klagenfurt.

Stimme zum Spiel

Bernhard Huber (Trainer Bleiburg): „Diese Muss-Siege sind so wahnsinnig schwer. Aber wir haben konzentriert gearbeitet und leidenschaftlich gekämpft. Das waren doppelte Punkte. Geht es so weiter, rücken wir noch ein Stück nach vor!“

Die Besten (Bleiburg): Pauschallob bzw. Besic (St.) & Klaric (DM)

Kärntner Liga: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – SVG Bleiburg, 1:2 (0:1)

85 Adnan Besic 1:2

71 Eigentor durch Adnan Besic 1:1

17 Adnan Besic 0:1