Bei KAC vs. Völkermarkt fielen die Tore spät

Details Donnerstag, 14. April 2022 22:27

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem KAC 1909 und dem VST Völkermarkt 1:1.Wobei bis zur 89. Minute kein Treffer fiel und sich die Ereignisse in der Nachspielzeit überschlugen. Letztlich ging das Spiel 1:1 aus, über das der KAC mehr lachte als Völkermarkt.



Völkermarkt macht das Spiel, trifft aber nur Aluminium

Wie jedes Jahr zieht sich das Osterwochenende lange in der Kärntner Liga, am Karfreitag wird bekanntlich nicht gespielt, einige Vereine verlegen ihre Spiele an den Gründonnerstag nach vor. So auch der KAC, der stark ersatzgeschwächt Völkermarkt empfing. Co-Trainer Peter Pucker lief wie gegen Ferlach wieder ein und vertrat dabei gleich doppelt den urlaubenden Headcoach Stefan Friessnegger. Er musste sich wie seine Kameraden glücklich schätzen, dass es zur Pause 0:0 stand. Völkermarkt dominierte und traf dabei die Latte.

Im Finish überschlagen sich die Ereignisse

In der zweiten Hälfte wurde die Angelegenheit offener, beide Torhüter standen im Mittelpunkt des Geschehens. Der KAC hielt nun besser dagegen, ohne dass das Scoreboard aufleuchtete. Die Tore fielen dann in den letzten Minuten aus Standards. Zuerst war Völkermarkt dran. Eine Ecke wurde von Matthias Maierhofer zum vermeintlichen Siegestreffer in der 90. Minute verwertet. Der KAC gab sich aber nicht auf, erzwang seinerseits in der Nachspielzeit einen Standard, wo Max Watscher nach einem Getümmel noch für den 1:1-Ausgleich für lachende Gesichter in der Magazingasse sorgte. Dabei blieb es dann auch. Schiedsrichter Thomas Christian Schmautz pfiff Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich ab.

Beim KAC 1909 präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Nur einmal ging die Heimmannschaft in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Völkermarkt holte auswärts bisher nur elf Zähler. Die Trendkurve der Gäste geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne.

Mit diesem Unentschieden verpasste der KAC 1909 die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich der KAC 1909 trotzdem und steht nun auf Rang neun. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Nächster Prüfstein für den KAC 1909 ist der SV St. Jakob im Rosental auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 23:00). Der VST Völkermarkt misst sich zur selben Zeit mit dem SV Hirter Kraig.

Kärntner Liga: KAC 1909 – VST Völkermarkt, 1:1 (0:0)



Stimmen zum Spiel



Peter Pucker (Co-Spielertrainer KAC): "Letztlich war das Remis wegen unseres Kampfgeistes gerecht"

Kurt Stuck (Trainer Völkermarkt): "Wir haben uns heute von einer guten Seite präsentiert. Einerseits trauern wir aufgrund der ersten Hälfte dem Dreier nach, andererseits muss man hier erst mal einen Punkt holen."

Die Besten: Florian Magnes (Tor) bzw. Raphael Kulterer (AB)

93 Maximilian Hubert Watscher 1:1

90 Matthias Maierhofer 0:1