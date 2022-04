Alle freuten sich auf Osterjause: Pusnik trifft für Kraig zum Unentschieden gegen Atus Ferlach

Details Samstag, 16. April 2022 17:27

Am Samstag kam der der ATUS Ferlach beim SV Hirter Kraig nicht über ein 1:1 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Ferlach gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der ATUS Ferlach der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Spiel auf mäßigem Liga-Niveau

Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Lukas Jaklitsch das 1:0 für Ferlach sicher (32.). Er nützte zwei schwere Schnitzer in der Kraiger Hintermannschaft zur nicht unverdienten Führung für die Gäste. Zur Pause behielt der ATUS Ferlach die Nase also knapp vorn.

Gerechte Punkteteilung

Kurz vor Ende der Partie war es Marco Pusnik, der den SV Kraig rettete und den Ausgleich markierte (87.). Nach einem Eckball von Nico Holzer traf er zum umjubelten Ausgleich. Am Ende stand es zwischen dem Gastgeber und Ferlach pari.

Stefan Weitensfelder, Trainer des SV Kraig: "Aufgrund der vielen Ausfälle auf beiden Seiten, was aber nicht als Ausrede gekten sollte, war es ein Spiel, welches von beiden Mannschaften auf eher niedrigem Niveau geführt wurde. Am Ende kann ich mit dem X gut leben, da der Ausglch erst spät fiel. Die Osterjause ist heute wohl die schönste Aussicht."

Die Besten: Keiner

Die Leistungssteigerung des SV Hirter Kraig lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Kraig einen deutlich verbesserten fünften Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Ein Punkt reichte dem SV Hirter Kraig, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 29 Punkten steht man auf Platz zwölf. Der SV Hirter Kraig verbuchte insgesamt sieben Siege, acht Remis und acht Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für die Weitensfelder Mannen, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sicherlich ist das Ergebnis für den ATUS Ferlach nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Zehn Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Ferlach momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte der ATUS Ferlach insgesamt nur fünf Zähler.

Am nächsten Wochenende reist der SV Hirter Kraig zum VST Völkermarkt, zugleich empfängt der Atus Ferlach den FC Hand in Hand Werker Lendorf.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – ATUS Ferlach, 1:1 (0:1)

87 Marco Pusnik 1:1

32 Lukas Jaklitsch 0:1