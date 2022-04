Echte "Big-Points" - Bleiburg ringt den SAK Klagenfurt nieder

Details Samstag, 16. April 2022 21:21

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Bleiburg und dem SAK, die mit 2:1 endete. Die Experten wiesen dem SAK Klagenfurt vor dem Match gegen die SVG Bleiburg die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem SAK gefunden.

Offene, umkämpfte Partie

Patrick Oswaldi sicherte Bleiburg vor 400 Zuschauern die Führung (20.). Er nickte nach einer Ecke ein. Kristjan Sredojevic schoss für den SAK Klagenfurt in der 27. Minute das erste Tor und erzielte nach einem Alleingang den Ausgleich zum 1:1. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische Michael Terbul die Akteure in die Pause.

Bleiburg fightet um die Punkte

Mathias Knauder versenkte die Kugel zum 2:1 (52.) und brachte die heimischen Fans zum jubeln. In weiterer Folge fetzte Bleiburg was das Zeug hielt und kämpfte um jeden Ball. Das sollte sich auszahlen, denn dem SAK wollte der Ausgleich nicht mehr gelingen. Unter dem Strich verbuchte die SVG Bleiburg gegen den SAK einen verdienten 2:1-Sieg.

Bernhard Huber, Trainer der SVG Bleburg: "Im Endeffekt war es heute ein verdienter Sieg. Meine Burschen haben gefetzt und um jeden Ball gekämpft. Der SAK kam zwar auch zu Chancen, doch wirklich große Möglichkeiten haben wir nicht zugelassen. Wir hatten auch noch einen Lattenköpfler knapp vor der Pause, also geht der Sieg absolut in Ordnung."

Die Besten: Pauschallob für de kämpferische Leistung bzw. Keiner

Auf dem 15. Platz der Hinserie nahm man von Bleiburg wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der Gastgeber in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Die SVG Bleiburg bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte des SAK Klagenfurt. Der Patzer der Gäste zog im Klassement keine Folgen nach sich. Zehn Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der SAK momentan auf dem Konto.

Bleiburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am nächsten Wochenende reist die SVG Bleiburg zum Tabellenführer SV Dellach/Gail, zeitgleich empfängt der SAK Klagenfurt den SK Maria Saal.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – SAK Klagenfurt, 2:1 (1:1)

52 Mathias Robert Knauder 2:1

27 Kristjan Sredojevic 1:1

20 Patrick Paul Oswaldi 1:0