Sehr zäher Derbysieg des FC Lendorf gegen Gmünd

Details Sonntag, 17. April 2022 06:02

Beim FC Hand in Hand Werker Lendorf gab es für den ASKÖ Gmünd nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Gmünd mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Zähes Spiel, wenige Chancen

In der ersten Halbzeit sahen die gut 500 Zuschauer in der Thomas Morgenstern Arena zwei mit Chancen sehr geizende Mannschaften. Als man schon mit einem torlosen Zwischenstand zur Pause rechnete, schlug Lendorf aber doch noch zu. Vor dem Seitenwechsel sorgte Thomas Zraunig mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den ASKÖ Gmünd. Nachdem Sandro Morgenstern einen Ball gewonnen hatte folgte der Lochpass zu Zraunig, der im zweiten Versuch das am Ende entscheidende Tor erzielte.

Offener Schlagabtausch

In der zweiten Halbzeit zeigten beide Mannschaften ein gut anzusehendes Spiel. Gmünd kam zu einigen guten Sitzern und Lendorf bekam einige Konterchancen, die jedoch nicht zum Endzweck führten. In der 86. Minute sah dann Gmünd-Kapitän Udo Gasser die Ampelkarte, was Lendorf natürlich in die Karten spielte.Schlussendlich pfiff Referee Stefan Grau das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der FC Lendorf brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Christoph Morgenstern, Trainer des FC Lendorf: "In der ersten Halbzeit gab es quasi keine Torchancen auf beiden Seiten. In Durchgang zwei haben wir leider unsere Konter nicht gut zu Ende gespiet. Der Ausschluss von Udo Gasser war dann natürlich in der Schlussphase kein Nachteil für uns."

Die Besten: S. Morgenstern, Zraunig bzw. Keiner

Die Trendkurve des Heimteams geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Lendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Der FC Hand in Hand Werker Lendorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 31 ergatterten Punkten steht Gmünd auf Tabellenplatz neun. Die letzten Auftritte des ASKÖ Gmünd waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Am nächsten Wochenende reist der FC Lendorf zum ATUS Ferlach, zeitgleich empfängt Gmünd den ESV Admira Villach.

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – ASKÖ Gmünd, 1:0 (1:0)

44 Thomas Zraunig 1:0