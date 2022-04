Big Points für Völkermarkt beim 3:0 über Kraig!

Details Freitag, 22. April 2022 22:00

Der VST Völkermarkt schlägt den SV Hirter Kraig mit 3:0 und macht damit in der Tabelle viel Boden gut. Die Vorentscheidung fiel bereits in der ersten Hälfte als die Abstimmungsstädter zwei Balleroberungen im Mittelfeld in Treffer verwerten konnten.

Anfangsoffensive von Völkermarkt bringt das gewünschte Ergebnis

Die Hausherren begannen druckvoll, kamen schnell zu ersten Möglichkeiten. Noch erwies sich aber der Abschluss als zu ungenau. Das änderte sich aber bereits in der 9. Minute, als Mario Kuester im Mittelfeld einen Ball eroberte, das Arbeitsgerät auf der Seite durch die Abwehr durchsteckte. Raphael Kulterer vollendete mit einem Heber über den heraus eilenden Schlussmann Marcel Pichler (der den noch gesperrten Stefan Petautschnig vertrat) die Vorarbeit mit der frühen Führung.

Eine Viertelstunde später stand es nach einer ähnlichen Situation 2:0, diesmal eroberte Lukas Urnik das Leder, Kraig reklamierte dabei ein Foulspiel. Der davon unbeeindruckte Spieler legte den Ball zentral hinter die Abwehr, ein guter Laufweg brachte Mario Kuester in Position, er traf in die kurze Ecke. Unmittelbar vor dem Treffer Glück für die Gastgeber, als Michael Kulnik mit einer Bogenlampe aus großer Distanz nur die Stange traf.

Entscheidung durch Julian Opetnik

Kraig war keineswegs harmlos, kam selbst immer wieder gefährlich vor das Tor von Marcel Pichler. Dennoch dominierten in der zweiten Hälfte vorerst einige Karten und zahlreiche Wechsel das Geschehen. Darunter auch Gelbrot für Alexander Kampitsch, mit einem Mann weniger und der Hypothek von zwei Toren fand Kraig deutlich erschwerte Bedingungen vor.

In der 71. Minute machte dann der kurz davor eingewechselte Julian Opetnik alles klar, eigentlich war die Situation für die Gäste schon geklärt. Der ballführende Akteur rutschte aber so unglücklich aus, dass der Ball wieder vor das Tor der Kraiger wanderte, wo Opetnik an der kurzen Stange goldrichtig für einen Abschluss stand. Damit war das Spiel entschieden, Völkermarkt gewinnt, vielleicht etwas zu deutlich, aber verdient mit 3:0

Mit diesem Sieg arbeitete sich die Stuck-Truppe erneut ins Mittelfeld vor, der Vorsprung auf die Abstiegsränge bleibt aber gering. Kraig wiederum kommt nach tollem Frühjahresstart derzeit nicht vom Fleck.

Stimme zum Spiel

Kurt Stuck (Trainer Völkermarkt): „Pauschallob für mein Team, wir haben da heute viel richtig gemacht. Entwarnung bezüglich der Tabellensituation gebe ich aber noch lange keine. Wir dürfen die Spannung nicht verlieren.“

Man of the Match war Mario Kuester (Vk/Sturm)