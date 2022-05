Zwei Elfer - nur einer geht rein! ATSV Wolfsbergs Lauf hält in Lendorf an

Details Samstag, 28. Mai 2022 09:44

Am Freitag trafen der FC Lendorf und der ATSV Wolfsberg aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:0 für sich. Die Gäste bestätigten damit ihre tolle Form der letzten Runden. In der Hinrunde hatte der FC Hand in Hand Werker Lendorf im Auswärtsspiel beim ASCO ATSV Wolfsberg einen 1:0-Erfolg errungen.

Frühe Führung für den ATSV

Moritz Guetz traf vor 150 Besuchern zum 1:0 für die Gäste aus Wolfsberg (25.). Mit einem Tor Vorsprung für den ATSV Wolfsberg ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Zwei Elfer, nur einer sitzt

Die Partie blieb lange Zeit offen und in der 85. Minute hatte Lendorf die große Chance auf den Ausgleich, doch Sandro Morgenstern scheiterte mit seinem Strafstoß am bestens disponierten Gästekeeper Max Friesacher. Im direkten Gegenstoß gab es dann auch einen Elfmeter für den ATSV. Marcel Stoni machte es besser als sein Gegenüber und stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Wolfsberg her (86.). Letzten Endes holte der ASCO ATSV Wolfsberg gegen den FC Lendorf drei verdiente Zähler.

Christoph Morgenstern, Trainer des FC Lendorf: "Der ATSV war in der ersten Halbzeit extrem stark und hat auch verdient geführt. Im zweiten Durchgang haben wir alles versucht, dann aber leider beim Elfer wieder Pech gehabt. Es war, glaube ich, schon der neunte Elfmeter, den wir in dieser Saison verschossen haben. Trotzdem bin ich stolz auf meine Truppe, denn wir haben mit drei 16-jährigen Spielern in der Startformation begonnen und am Ende sind sogar vier dieser jungen Rohdiamanten auf dem Platz gestanden. Das ist ein Versprechen für die Zukunft."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Friesacher, Stoni

Die Misere von Lendorf hält an. Insgesamt kassierten die Gastgeber nun schon vier Niederlagen am Stück. Der ATSV Wolfsberg kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Wolfsberg setzte sich mit diesem Sieg vom FC Hand in Hand Werker Lendorf ab und nimmt nun - vor den restlichen SPielen dieser Runde - mit 44 Punkten den siebenten Rang ein, während der FC Lendorf weiterhin 40 Zähler auf dem Konto hat und den vorerst elften Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Lendorf ist der ESV Admira Villach auf gegnerischer Anlage. Der ASCO ATSV Wolfsberg misst sich mit dem ATUS Ferlach.

Kärntner Liga: FC Hand in Hand Werker Lendorf – ASCO ATSV Wolfsberg, 0:2 (0:1)

86 Marcel Maximilian Stoni 0:2

25 Moritz Guetz 0:1