Maierhofer stellt späten Sieg sicher, VST ist durch

Die Differenz von einem Treffer brachte dem VST Völkermarkt gegen den SV M&R Feldkirchen den Dreier. Das Match endete mit 2:1, nachdem Matthias Maierhofer im Finish Sieg und Klassenerhalt fixierte. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Völkermarkt. Auf fremdem Platz hatte sich der SV Feldkirchen im Hinspiel einen 3:0-Sieg beim Gast gesichert.

Feldkirchen führt nach Hudelist-Elfertor

Völkermarkt zeigte rasch Ambitionen, den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu legen. Die dafür durchaus vorhandenen Chancen wurden aber vergeben. So kam es vorerst einmal ganz anders.26 Minuten waren gespielt, als Josef Hudelist vor 150 Zuschauern die Führung für Feldkirchen per Foulelfmeter besorgte. Zur Pause hatte das Heimteam eine hauchdünne Führung inne.

Nach Schrecksekunde dreht Völkermarkt das Spiel

Die Halbzeitführung entsprach nicht ganz dem Spielverlauf, aber die Stuck-Truppe konnte sich nach dem Seitenwechsel kurz glücklich schätzen, nur mit einem Treffer im Hintertreffen zu sein. Bei einem Schuss von Kevin Bretis rettet der Pfosten als letzter Verteidiger.

In den letzten 20 Minuten stellten die Gäste dann ihr Visier besser ein, Mario Michael Kuester traf zum 1:1 zugunsten des VST Völkermarkt (72.). Daniel Primusch leistete die Vorarbeit.Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Matthias Maierhofer den entscheidenden Führungstreffer für Völkermarkt erzielte (82.). Es war ein Kopfballtreffer nach einem Standard von Daniel Primusch. Am Ende nahm der VST Völkermarkt beim SV M&R Feldkirchen einen Auswärtssieg mit.

Stimme zum Spiel

Kurt Stuck (Trainer VST Völkermarkt): "Jetzt samma durch"

Die Besten (VST): Luschin (Tor) & Maierhofer (IV)

Der SV Feldkirchen befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Feldkirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Völkermarkt in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die letzten Resultate des VST Völkermarkt konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien. Völkermarkt ist damit endgültig gerettet.

Nächsten Sonntag gastiert der SV M&R Feldkirchen beim SV St. Jakob im Rosental, Völkermarkt empfängt den ASCO ATSV Wolfsberg.

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – VST Völkermarkt, 1:2 (1:0)

82 Matthias Maierhofer 1:2

72 Mario Michael Kuester 1:1

26 Josef Hudelist 1:0