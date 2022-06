Besic untermauert Heimstärke von Bleiburg

Details Freitag, 03. Juni 2022 22:00

Die SVG Bleiburg errang am Freitag einen 2:0-Sieg über den ASKÖ Köttmannsdorf. Nach einer offenen ersten Spielhälfte erzielte Bleiburg im zweiten Durchgang die Treffer zum 10. Heimsieg in Folge. Im Hinspiel war der SVG Bleiburg in einem Match auf Augenhöhe ein 3:2-Sieg geglückt.

Nur Aluminium in der ersten Halbzeit

Nachdem Bleiburg in den letzten Runden wieder nahe der Gefahrenzone abrutschte, legte sich die Huber-Elf gegen den ÖFB-Cup-Aspiranten Köttmannsdorf von Beginn an mächtig ins Zeug und kam auch zu Tormöglichkeiten. Die Abschlüsse streiften Aluminium oder prallten von der Latte zurück. Zugleich waren die Heimischen sehr auf die taktische Disziplin bedacht, wollten Köttmannsdorf nicht ins Spiel kommen lassen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und den ASKÖ Köttmannsdorf ohne Torerfolg in die Kabinen.

Besic schenkt Bleiburg den wichtigen 10. Heimsieg in Serie

Trainer Bernhard Huber schärfte in der Halbzeitpause seinen Mannen ein, mehr über die Flügel zu kommen, von den Flanken die Gäste in Bedrängnis zu bringen. Das variantenreichere Spiel brachte letztlich die Jauntaler auf die Erfolgswelle. Adnan Besic traf zum 1:0 (52.) noch recht kurz nach der Pause. Er fälschte dabei mit dem Gefäß unhaltbar einen Schuss von Grega Klaric ab, ein "Oaschtor" wenn man es deftig ausdrücken will.

Als Köttmannsdorf dann aufmachte, gelang Besic in der Nachspielzeit nach einem Konter aus spitzem Winkel heraus noch das 2:0. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (52./94.). Am Schluss fuhr Bleiburg gegen Köttmannsdorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Stimme zum Spiel

Bernhard Huber (Trainer Bleiburg): "Der Sieg war in Summe verdient. Zu Hause sind wir eine Macht, jetzt wäre es recht, auch auswärts mehr zu punkten."

Die Besten (Bleiburg): Klaric & Storman (beide 6er)

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert die SVG Bleiburg im unteren Mittelfeld des Tableaus, ist aber noch nicht durch.

Das Konto des Köttmannsdorf zählt mittlerweile 52 Punkte. Damit stehen die Gäste kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den ASKÖ Köttmannsdorf, sodass man lediglich sechs Punkte holte.

Am nächsten Sonntag reist Bleiburg zum KAC 1909, am gleichen Tag begrüßt Köttmannsdorf den SK Maria Saal vor heimischem Publikum.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – ASKÖ Köttmannsdorf, 2:0 (0:0)

94 Adnan Besic 2:0

52 Adnan Besic 1:0