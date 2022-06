Admira Villach remisiert nach abermaliger Trainerdemission

Details Samstag, 04. Juni 2022 07:04

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von ESV Admira Villach gegen den FC Hand in Hand Werker Lendorf. Vor dem Spiel gaben die Villacher und Mathias Tschofen bekannt, getrennte Wege zu gehen. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.



Die Admira sucht einen neuen Trainer für die Unterliga

Wie uns Mathias Tschofen bekannt gab, ist er ab sofort nicht mehr Trainer der Kampfmannschaft. Der sportliche Leiter Alexander Stroj übernimmt mit Unterstützung des verletzten Kapitäns Christoph Stattmann interimistisch bis Ende der Saison.Die Trennung erfolgte im Einvernehmen und ohne jeglichen Groll.

Remis, das Lendorf nicht recht weiter bringt

Die Ausgangsposition war klar, Lendorf braucht noch Punkte, die Admira steht als Absteiger fest. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mario Zagler sein Team in der 38. Minute. Die Pausenführung des FC Lendorf fiel knapp aus. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Zagler bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (55.).

Das 1:2 von Admira Villach bejubelte Gordan Cubrilo (60.). Omar Hamzi war es, der in der 69. Minute den Ball im Tor von Lendorf unterbrachte. Nach einer deutlichen Führung wähnte der FC Hand in Hand Werker Lendorf die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Admira Villach stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis. Damit bleibt Lendorf auf dem "Schleudersitz", sollte es doch die letzten vier in der Tabelle erwischen.

Mit 87 Toren fing sich Admira Villach die meisten Gegentore in der Kärntner Liga ein. Die vergangenen Spiele waren für Admira V. nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Der FC Lendorf findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Gäste mussten ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Als Nächstes steht für ESV Admira Villach eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag geht es gegen den ATUS Ferlach. Lendorf empfängt parallel ASK Klagenfurt.

Kärntner Liga: ESV Admira Villach – FC Hand in Hand Werker Lendorf, 2:2 (0:1)

69 Omar Hamzi 2:2

60 Gordan Cubrilo 1:2

55 Mario Zagler 0:2

38 Mario Zagler 0:1