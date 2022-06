SV Kraig trumpft in einem Kartenfestival beim ASK Klagenfurt auf

Details Samstag, 04. Juni 2022 07:42

Der SV Hirter Kraig erreichte einen 3:0-Erfolg bei ASK Klagenfurt. Damit haben die Mittelkärntner fute Karten in der Hand, aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Der ASK wiederum erlitt ür seine Cup-Ziele einen herben Rückschlag, muss den aber mit drei Roten Karten auf die eigene Kappe nehmen. Mit dem Heimvorteil auf der eigenen Seite hatte SV Kraig im Hinspiel durch einen 3:0-Sieg die Punkte bei sich behalten.

Der ASK im ersten Durchgang mit den besseren Chancen

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Allerdings vergab der ASK durch Valdrin Gashi eine riesige Chance, köpft aus kurzer Distanz völlig unbedrängt über das Tor, Glück für die Gäste aus Kraig, die ansonsten gut dagegen hielten.

Der ASK nimmt sich mit drei Roten Karten selbst aus dem Spiel

Nach 66 Minuten war der Bann der Torlosigkeit aufgehoben: Sebastian Hertelt erzielte nach Doppelpass mit Michi Kulnik vor 150 Zuschauern das 1:0. Zu diesem Zeitpunkt stand Ziga Anzelj genauso wie Trainer Dietmar Thuller bereits nicht mehr auf dem Platz (beide ASK, Gelbrot bzw. Rot).

Schiedsrichter Stephan Orel hatte weiter alle Hände voll zu tun, schickte beim Heimteam Sinan Samardzic & Kristjan Draksler bzw. seitens Kraig Michael Spielberger vom Platz. Mit nur noch acht Mann war für den ASK das Spiel gelaufen. In der 84. Minute brachte Moritz Johannes Kirbach aus einem Elfmeter das Netz für den SV Hirter Kraig zum Zappeln. Mit dem 3:0 sicherte Hertelt dem Gast nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Als der Unparteiische Stephan Orel die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte SV Kraig die drei Zähler unter Dach und Fach.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig) "Zu den Karten will ich nichts sagen. Wir haben nun trotz 44 Punkten immer noch nicht den Klassenerhalt geschafft, das sagt viel über diese Liga heuer aus. Wir wollen jetzt noch sechs Punkte, dann kann ich mit Stolz den Verein verlassen und an den jetzigen Co., Harald Proprentner, übergeben."

Kurz vor Saisonende belegt die Heimmannschaft mit 51 Punkten den vierten Tabellenplatz. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei ASK Klagenfurt etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte ASK Klagenfurt.

Der SV Hirter Kraig befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte. Zuletzt lief es erfreulich für SV Kraig, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächsten Sonntag gastiert ASK Klagenfurt beim FC Hand in Hand Werker Lendorf, der SV Hirter Kraig empfängt zeitgleich SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Kärntner Liga: ASK Klagenfurt – SV Hirter Kraig, 0:3 (0:0)

90 Sebastian Hertelt 0:3

84 Moritz Johannes Kirbach 0:2

66 Sebastian Hertelt 0:1