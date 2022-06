SV Kraig fixiert gegen die SG St. Andrä/WAC Juniors den Klassenerhalt!

Details Freitag, 10. Juni 2022 23:02

Das letzte Heimspiel brachte für den SV Hirter Kraig die Erlösung. Die SG St. Andrä/WAC Juniors wurde sicher mit 3:0 besiegt, womit die Mittelkärntner auch nächstes Jahr wieder in der Kärntner Liga dabei sind. Trainer Stefan Weitensfelder gab seinen Abschied vom Heimpublikum, ihn zieht es nach Grafenstein. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Schnelle Führung hilft den Gastgebern

Der SV Hirter Kraig erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Sebastian Hertelt traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Er vollendete eine sehenswerte Kombination über Michael Kulnik und Martin Lamzari, brauchte nur noch einzuschieben. Nach einigen weiteren Chancen für die Hausherrren zeichnete sich Maximilian Felsberger für das 2:0 nach einem Energieanfall und Doppelpass mit Hertelt verantwortlich (39.). Mit der Führung für SV Kraig ging es in die Kabine.

Kurzes Aufflackern von den WAC-Juniors bringt keine Wende, am Ende jubelt Kraig!

Die Lavanttaler kamen besser aus der Kabine, spielten gefällig mit, konnten aber keine Großchancen generieren. Vielmehr ließ Martin Lamzari den Vorsprung des SV Hirter Kraig in der 79. Minute nach einem Konter anwachsen. Ein starker Auftritt ermöglichte SV Kraig am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Andrä/WAC Juniors 1c.

Stimme zum Spiel

Stefan Weitensfelder (Trainer Kraig): "Wir präsentierten uns das ganze Frühjahr gut, verloren daheim kein Spiel. Dennoch fiel mir natürlich ein Stein vom Herzen. Es war eine gute, wenngleich nicht die beste Leistung. Ich bin sehr glücklich, mit geschafftem Klassenerhalt auf meine nächste Aufgabe zuzugehen."



Die Besten (Kraig): Hertelt (St) & Felsberger (DM)

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Hirter Kraig im Klassement nach vorn und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. In den letzten fünf Partien rief SV Kraig konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte. Kraig kann damit von Feldkirchen und Bleiburg nicht mehr überholt werden und feierte an Ort und Stelle ausgiebig den Klassenerhalt.

Für St. Andrä/WAC Juniors 1c sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Donnerstag reist der SV Hirter Kraig zur SVG Bleiburg, zeitgleich empfängt SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c den FC Hand in Hand Werker Lendorf.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c, 3:0 (2:0)

79 Martin Franz Alexander Lamzari 3:0

39 Maximilian Felsberger 2:0

5 Sebastian Hertelt 1:0