Torloses Remis zwischen Köttmannsdorf und Maria Saal

Details Sonntag, 12. Juni 2022 10:52

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen dem ASKÖ Köttmannsdorf und dem SK Maria Saal vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0.Maria Saal erwies sich in den 90 Minuten als Team mit mehr Spielanteilen, die größte Chance vergab aber Köttmannsdorf. Maria Saal hat mit dem Remis den Klassenerhalt geschafft, Köttmannsdorf kann nicht mehr aus eigener Kraft die Saison unter den Top 3 abschließen. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte Köttmannsdorf ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.

Maria Saal mit mehr Spielanteilen, Erzen mit der größten Torchance

Bei Köttmannsdorf fielen beide Goalies aus, Trainer Rudi Perz reaktivierte kurzerhand "Oldie" Alex Schenk. Der Routinier erwies sich als hervorragender Kaltstarter, teilte sein teilweise sehr jugendliches Vorderfeld optimal ein. Zusammen mit Christopher Sallinger ließ Köttmannsdorf (mit insgesamt sechs Ausfällen!) nur sehr wenig zu, konnte aber nach vorne seinerseits wenig Durchschlagskraft aufbauen.

Umgekehrt wusste Maria Saal mit seinem Plus an Ballbesitz nur wenig anfangen, rund um die Box gingen die Ideen aus, was durchkam, fischte Schenk runter. Vor der Pause gab es zudem eine Gästeeinladung an Nace Erzen, der verfehlte allerdings aus kurzer Distanz das leere Gehäuse. Es sollte bis zum Schluss die einzige Großchance bleiben, folgerichtig endete das Spiel mit 0:0. Köttmannsdorf kann somit nicht mehr aus eigener Kraft unter die ersten drei die Saison beenden.

Stimmen zum Spiel

Rudi Perz (Trainer Köttmannsdorf): "Dieses Spiel hatte zwei Seiten einer Medaille. Einerseits meisterten die jungen Ersatzleute ihre Aufgabe ausgezeichnet, andererseits können wir nun nicht mehr ohne Schützenhilfe unter die Top 3."

Hannes Lassnig (Trainer Maria Saal): "Wir haben heute zu wenig aus dem Ballbesitz gemacht. Ich bleibe in Maria Saal, wir sind schon eifrig dabei, eine schlagkräftige Truppe für die nächste Saison zusammenzustellen."

Die Besten (Köttmannsdorf): Sallinger (IV) & Schenk (Tor)

Am nächsten Mittwoch reist Köttmannsdorf zum ASKÖ Gmünd, gleichzeitig begrüßt der SK Maria Saal den KAC 1909 auf heimischer Anlage.