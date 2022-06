St. Jakob/R. feiert Auswärtssieg gegen den ATSV und beendet die Saison auf Platz acht

Details Donnerstag, 16. Juni 2022 06:37

Der SV St. Jakob im Rosental geht mit einem 2:0-Erfolg beim ASCO ATSV Wolfsberg in die Saisonpause. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV St. Jakob im Rosental heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Enger ging es kaum: Der ATSV Wolfsberg hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Premiereneinsatz - Premierentor

Tobias Sereinig stellte die Weichen für den SV St. Jakob/R. auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 0:1 zur Stelle war. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Kurz vor Schluss traf der zuvor erstmals in der Kampfmannschaft eingesetzte Johannes Pecnik für St. Jakob/R. zum entscheidenden 0:2 (92.). Am Ende verbuchte der SV St. Jakob im Rosental gegen Wolfsberg die maximale Punkteausbeute.

Foto: Pulsinger

Der ASCO ATSV Wolfsberg befindet sich am 34. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. In der Offensive rief die Heimmannschaft in 34 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 57 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Zum Saisonabschluss kommt der ATSV auf zwölf Siege, acht Unentschieden und 14 Niederlagen.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet der SV St. Jakob/R. den achten Tabellenplatz. St. Jakob/R. stellte in dieser Saison die beste Hintermannschaft der Kärntner Liga und kassierte lediglich 40 Gegentreffer. Was für den SV St. Jakob im Rosental bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 13 Siege und elf Remis stehen zehn Pleiten gegenüber. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der SV St. Jakob/R. aber deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

Foto: Pulsinger

Kärntner Liga: ASCO ATSV Wolfsberg – SV St. Jakob im Rosental, 0:2 (0:1)

92 Johannes Maximilian Pecnik 0:2

31 Tobias Sereinig 0:1