Saisonauftaktsieg für Völkermarkt gegen RLM-Absteiger Spittal/Drau

Details Samstag, 23. Juli 2022 07:04

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der VST Völkermarkt gegen den Absteiger aus der Regionalliga Mitte, dem SV Spittal/Drau, zu einem knappen 2:1-Heimsieg. Ausschlagebend dabei wohl das späte 1:0 der Abstimmungsstädter per Elfmeter, was Spittal mitten ins Herz traf.

Später Führungstreffer

Im ersten Durchgang hatte Völkermarkt etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Matthias Maierhofer verantwortlich, der knapp vor dem Pausenpfiff per Strafstoß das 1:0 markierte. (45+2.).

Spittal schafft nur den Anschluss

In der 66. Minute brachte Raphael Kulterer das Netz für den VST Völkermarkt zum Zappeln, als er zum 2:0 für die Heimischen traf. Den 1:2-Anschlusstreffer von Spittal/Drau stellte Maximilian Fillafer nach Vorarbeit von Edvin Suljanovic sicher (70.). Mehr schaute für die Gäste aber nicht mehr heraus. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Holger Dietz gewann Völkermarkt gegen den SV Spittal/Drau knapp, aber nicht unverdient mit 2:1.

Der VST Völkermarkt erwartet in zwei Wochen, am 06.08.2022, den ASCO ATSV Wolfsberg auf eigener Anlage. Kommenden Freitag muss Spittal/Drau reisen. Es steht ein Gastspiel bei SC Landskron auf dem Programm (Freitag, 18:30 Uhr).

Kärntner Liga: VST Völkermarkt – SV Spittal/Drau, 2:1 (1:0)

70 Maximilian Fillafer 2:1

66 Raphael Lukas Kulterer 2:0

47 Matthias Maierhofer 1:0