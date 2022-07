SV Feldkirchen holt Remis gegen Bleiburg – dank Schmid

Details Samstag, 23. Juli 2022 07:17

Zum Auftakt in die neue Spielzeit trennten sich der SV M&R Feldkirchen und die SVG Bleiburg unentschieden mit 1:1 voneinander. Bleiburg war aber über weite Strecken das bessere Team und ließ so gesehen sogar zwei Punkte liegen. Ein Missverständnis in der Bleburger Mannschaft führte zum glücklichen Ausgleich für die Heimelf.

Tore erst in Halbzeit Zwei

Nach den ersten 45 Minuten, in denen Bleiburg klar den Ton angab, ging es für die zwei Kontrahenten ohne Torerfolg in die Kabinen. Das 1:0 in der 47. Minute brachte die SVG Bleiburg vermeintlich auf die Siegerstraße. Nach einem tiefen Ball auf die rechte Seite mit anschließender Flanke netzte er an der kurzen Stange ein. Sebastian Schmid schoss für Feldkirchen in der 68. Minute das erste Tor zum umjubelten 1:1-Ausgleich. Ein Missverständnis in der Bleiburger Mannschaft führte nach einem schnellen Einwurf zu einem Konter, den Schmid unterbrachte. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Jan Lap sind das Heimteam und Bleiburg mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.

Stefan Pusterhofer, Trainer SV Feldkirchen: "Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten ließ Bleiburg bis zur 70. Minute den Ball gut zirkulieren und war das bessere Team. Für uns war es letztendlich sogar ein etwas glücklicher Punkt."

Bernhard Huber, Trainer SVG Bleiburg: "Wir hatten mehr Spielanteile und ließen letztendlich zwei Punkte liegen."

Die Besten: Keiner bzw. Martinovic, Klaric

Am Freitag, den 29.07.2022 (18:30 Uhr) steht für den SV M&R Feldkirchen eine Auswärtsaufgabe gegen ASK Klagenfurt an. Die SVG Bleiburg tritt einen Tag später daheim gegen den SV St. Jakob im Rosental an.

Kärntner Liga: SV M&R Feldkirchen – SVG Bleiburg, 1:1 (0:0)

68 Sebastian Schmid 1:1

47 Marcel Moertl 0:1