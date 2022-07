Der Aufsteiger schlägt den Absteiger, Rovcanin nicht mehr SVS-Trainer

Details Freitag, 29. Juli 2022 21:20

Der SV Spittal/Drau hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:2-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Umgekehrt jubiliert Aufsteiger SC Landskron, der in den ersten beiden Runden bereits vier Punkte sammelte. Spittal trennte sich nach dem Spiel von Trainer Suvad Rovcanin.





Spittal nach 45 Minuten mit besseren Haltungsnoten

Die Oberkärntner Gäste begannen schwungvoll, erspielten sich die ersten Möglichkeiten. Die brachten im Gegensatz zur ersten dicken Chance für Landskron aber nichts ein. Nemanja Lukic brachte SC Landskron in der 19. Spielminute in Führung. Das Umschaltspiel der Villacher funktionierte bei dieser Aktion hervorragend.



Spittal kam aber noch vor der Pause zum hochverdienten Ausgleich. Seid Zukic nutzte seine Chance per Kopf für Spittal/Drau und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Landskron in der zweiten Hälfte das bessere Team, feiert Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der Aufsteiger mutiger, engagierter und nahm das Heft in die Hand. Der Lohn vom couragierten Auftreten stellte sich schnell ein, als Igor Kondic im Mittelfeld einen Ball erobert, Julian Brandstätter einsetzte, selbst die Meter mitging und das Leder wieder zurückerhielt.

Igor Kondic stellte also die Weichen für Landskron auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Landskron brachte diesen Minimalvorsprung sicher über die Zillinie, war im Finish dem 3:1 wesentlich näher als Spittal dem Ausgleich. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Mathias Bodner gewann das Heimteam gegen den SV Spittal/Drau.

Für SC Landskron geht es am kommenden Samstag bei SG SK St. Andrä/WAC Juniors 1c weiter. Der SV Spittal/Drau hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 12.08.2022 gegen den ASCO ATSV Wolfsberg.



Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): "Für uns natürlich ein Traumstart. Spittal war in der ersten Halbzeit klar besser, in der zweiten waren wir aber zumindest ebenbürtig."



Die Besten (Landskron): Igor Kondic (ZM) & Julian Brandstätter (St)

Suvad Rovcanin nicht mehr Spittal-Trainer

Kurz nach dem Schlusspfiff entband Spittal Rovcanin seiner Pflichten:







Der SV SPORTASTIC Spittal gibt in gemeinsamer Absprache mit Trainer Suvad Rovcanin die Trennung von Trainer Suvad Rovcanin bekannt. Obmann Michael Pöcheim-Pech: „Suvad bleibt uns in entscheidenen Funktionen im Nachwuchs des SVS erhalten. Wir sind sehr dankbar für die Qualitäten, die Suvad in den Verein eingebracht hat - sowohl als Trainer als auch im menschlichen Bereich.“ Ein neuer Trainer soll bis zum nächsten Spiel gefunden sein.

Kärntner Liga: SC Landskron – SV Spittal/Drau, 2:1 (1:1)

55 Igor Kondic 2:1

38 Seid Zukic 1:1

19 Nemanja Lukic 1:0