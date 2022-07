SV Kraig schießt sich an die Spitze

Details Freitag, 29. Juli 2022 21:36

Der ASKÖ Gmünd hatte am Freitag gegen den SV Hirter Kraig mit 0:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Der SV Hirter Kraig bot eine solide Leistung und siegte auch in der Höhe nicht unverdient. Kraig ist damit zumindest bis morgen Tabellenführer.

Gmünd mit nur einer dicke Chance

Kraig, beflügelt durch den Auftaktsieg, kontrollierte Gmünd überraschend sicher. Martin Franz Alexander Lamzari brachte sein Team in der 16. Minute nach vorn. Das Tor resultierte aus einem schönen Spielzug, wo Lamzari die richtige Nase für den Laufweg bewies. Gmünd wurde nur unmittelbar vor der Pause einmal gefährlich, konnte seine Chance aber nicht verwerten. SV Kraig hatte so zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Hertelt macht im Doppelpack alles klar

Eine starke Leistung zeigte Sebastian Hertelt, der sich mit einem Doppelpack per Kopf (53./84.) entscheidend in das Spiel einbrachte. Beide Tore entstanden aus Eckbällen, ein ersatzgeschwächtes Gmünd konnte dem nichts mehr entgegensetzen. Zum Schluss feierte der SV Hirter Kraig einen dreifachen Punktgewinn gegen Gmünd.

Dieser klare Sieg bugsierte Kraig überraschend zumindest bis morgen an die Tabellenspitze. Schlechter als Rang drei ist aber nach dem zweiten Spieltag rechnerisch nicht mehr möglich. Die Mittelkärntner freuen sich über einen perfekten Saisonauftakt.

Stimme zum Spiel

Harald Proprentner (Trainer Kraig): "Unser Routinierquartett Reibnegger, Hertelt, Ibrahimi & Petautschnig ist in Topform und die ganze Truppe bot eine geschlossen starke Leistung. Nur so werden wir auch weiter der Konkurrenz das Leben schwer machen, was auch unser Ziel ist."

Die Besten (Kraig): Reibnegger (AV) und Hertelt (St).

Am Freitag, den 05.08.2022 (19:00 Uhr) reist der SV Hirter Kraig zum SV M&R Feldkirchen, einen Tag später (18:00 Uhr) begrüßt Gmünd den FC Hand in Hand Werker Lendorf vor heimischer Kulisse.

Kärntner Liga: SV Hirter Kraig – ASKÖ Gmünd, 3:0 (1:0)

84 Sebastian Hertelt 3:0

53 Sebastian Hertelt 2:0

16 Martin Franz Alexander Lamzari 1:0