KAC 1909 siegt bei Bleiburg mit guter Organisation

Die SVG Bleiburg hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gastgeber kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:1 gegen den KAC 1909. Die Klagenfurter wiederum halten nach vier Spieltagen bereits bei neun Punkten und schließen damit zum bisherigen Leader Austria auf.



Pattstellung im ersten Durchgang

Die erste Hälfte bot den rund 200 Zuschauern noch nicht die großen Torszenen. Die beiden Teams tasteten sich ab. Bleiburg verzeichnete mehr Ballbesitz und tat mehr für die Offensive, so recht wussten die Grenzstädter aber auch kein Mittel gegen die gut gestaffelte KAC-Defensive. Tore gab es folgerichtig nicht zu verzeichnen.

Gräfischer trifft zum goldenen Tor

In der zweiten Halbzeit stellte der KAC um, brachte ähnlich wie letzte Woche Chum & König für neuen Schwung ins Spiel. Die Rotweißen erhöhten den Anteil an Ballbesitz, kamen öfter vor das Tor von Thomas Pök. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis der KAC 1909 in Minute 63 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. David Gräfischer, Torschütze vom Dienst, sticht halb links zwischen beide Innenverteidiger hinein und bezwingt Pök kaltschnäuzig. Im Finish unternahm Bleiburg alles, um zum Ausgleich zu kommen, Fabian Rabinig hielt den Auswärtsdreier mit einer tollen Parade aber fest. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gast und Bleiburg aus.

Die SVG Bleiburg bleibt auf den zwei Punkten sitzen, der KAC weist bereits neun Zähler auf

Stimme zum Spiel

Klaus Thuller (Trainer KAC): "Das war eine geschlossen gute Mannschaftsleistung meines Teams!"

Bleiburg tritt kommenden Montag, um 14:30 Uhr, beim ATUS Ferlach an. Einen Tag später empfängt der KAC 1909 ASK Klagenfurt.

Kärntner Liga: SVG Bleiburg – KAC 1909, 0:1 (0:0)

63 David Graefischer 0:1