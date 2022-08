Hart erarbeitete Punkte für ATUS Ferlach!

Details Dienstag, 16. August 2022 09:14

Ferlach hat sich gegen Bleiburg mit 2:1 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Die Büchsenmacher drehten dabei einen 0:1-Rückstand.

Keine Tore in der ersten Hälfte

ATUS Ferlach rangierte, wenngleich mit einem Spiel weniger als der Mitbewerb, vor der Begegnung gegen Bleiburg auf dem letzten Tabellenplatz. Ein gewisser Druck lastete daher bereits auf den Schultern der hoch gehandelten Verdel-Elf. Die Heimischen konnten sich in der ersten Hälfte ein Chancenübergewicht erarbeiten, Schwarz und Jaklitsch brachten den Ball aber nicht im von Thomas Pök gehüteten Tor unter. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den ATUS Ferlach und die SVG Bleiburg ohne Torerfolg in die Kabinen.

Bleiburg geht in Führung, Ferlach kann im Finish das Resultat umdrehen

Zunächst gab es in der zweiten Hälfte keine besonderen Höhepunkte zu verzeichnen, Beschaulichkeit regierte am ATUS-Platz. Bis dann die 63. Minute kam, Der eingewechselte Andreas Jamnig flankt, Adnan Besic bekommt nicht ganz plangemäß zum Ball und brach für Bleiburg den Bann. Nach einer gewissen Schrecksekunde glich Ferlach aus. Das 1:1 von Dominik Mak bereitete Stephan Bürgler mustergültig vor (73.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als die Gastgeber den entscheidenden Führungstreffer nach superbem Bürgler-Solo erzielten (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der ATUS Ferlach die SVG Bleiburg 2:1.

Nach der Niederlage gegen den ATUS Ferlach bleibt die SVG Bleiburg weiterhin glücklos, während Ferlach erstmals voll anschreiben konnte.





Stimme zum Spiel

Mario Verdel (Trainer Ferlach): „Wir haben uns da selbst aus dem Schlamassel herausgezogen. Der Sieg war mehr als verdient.“

Ferlach tritt am Freitag, den 19.08.2022, um 18:00 Uhr, bei ASK Klagenfurt an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Bleiburg den VST Völkermarkt.

Kärntner Liga: ATUS Ferlach – SVG Bleiburg, 2:1 (0:0)

87 Stephan Buergler 2:1

73 Dominik Mak 1:1

63 Adnan Besic 0:1