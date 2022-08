Landskron kam gut in der Liga an!

Details Dienstag, 16. August 2022 10:22

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC Landskron mit 2:1 gegen Gmünd für sich entschied. Der Aufsteiger hält damit nach vier Spielen bereits bei acht Punkten und das obwohl Trainer Bernhard Seebacher namhafte Spieler vorgeben muss.

Treffer kurz vor der Pause für Landskron

Landskron vertraut großteils der Aufstiegself der Vorsaison, von der gestrigen Startelf standen lediglich Philipp Clementschitsch & Alexander Reichmann noch nicht in den Diensten der Villacher. Trainer Bernhard Seebacher musste auf den gesperrten Igor Kondic sowie bereits seit längerer Zeit auf den verletzten Standardgoalie Martin Koller verzichten.

Ehe der Referee Christian Maier die Protagonisten zur Pause bat, traf Landskron zum 1:0 (42.). Superball von Philipp Gatti in die Tiefe, Raphael Staguller legt quer auf Julian Brandstätter ab, der dann vollendet. Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.



Landskron übersteht zwei Gmünd-Drangperioden

Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimelf massiv auf den Ausgleich, erzwang durch viele weite Bälle zahlreiche Standards. Eine heikle Phase für die Gäste, die sie letztlich unbeschadet durchtauchten.

Das 2:0 von SC Landskron stellte Raphael Staguller nach schönem Umschaltspiel der Gäste sicher (79.). Dieses Tor brachte aber noch nicht die Entscheidung, Gmünd warf alles nach vor und kam durch Michael Grischenig zum Anschlusstreffer (87.). Letzten Endes blieb es dabei, ging Landskron im Duell mit den Gastgebern als Sieger hervor.

Stimme zum Spiel

Bernhard Seebacher (Trainer Landskron): „Dass wir die Aufstiegstruppe nur punktuell veränderten, erweist sich jetzt als Vorteil. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder Punkt, den wir jetzt sammeln, ist in dieser so extrem engen Liga Gold wert.“

Für den ASKÖ Gmünd gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit erst vier erzielten Toren hat Gmünd im Angriff Nachholbedarf.

SC Landskron bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Landskron zwei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Landskron in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. . Der ASKÖ Gmünd ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Gmünd den SV M&R Feldkirchen, während Landskron am selben Tag gegen den ASCO ATSV Wolfsberg Heimrecht hat.

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – SC Landskron, 1:2 (0:1)

87 Michael Grischenig 1:2

79 Raphael Simon Staguller 0:2

42 Julian Brandstaetter 0:1