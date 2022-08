Arno Krall übergibt Spittal/Drau mit lupenreiner Weste

Details Samstag, 20. August 2022 11:33

Der SK Maria Saal und der SV Spittal/Drau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Nach einer fulminanten ersten Halbzeit konnten die Oberkärntner die drei Punkte über die Ziellinie bringen. Co-Trainer Arno Krall gewann damit alle drei Spiele, in denen er interimsmäßig Philipp Dabringer vertrat.

Schlagabtausch in Hälfte eins, Spittal erzielt drei Treffer

Matteo Revelant brachte sein Team in der 15. Minute nach Traumpass von Adrian Steurer nach vorn. Der Angreifer nahm den Ball mit viel Speed mit in den Strafraum. Fabian Stornig glich für Maria Saal in der 24. Minute aus. Dann kamen unmittelbar vor der Pause die beiden großen Auftritte von Maximilian Filafer, der sich für das 2:1 und 3:1 verantwortlich zeigte. Beim 2:1 staubte er einen verschossenen Elfmeter von Seid Zukic ab, beim 3:1 wurde er schön durch die Mitte freigespielt. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (36./44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Spittal übersteht numerische Unterlegenheit

Marco Paul Pirker traf direkt nach dem Seitenwechsel zum 2:3 zugunsten des SK Maria Saal (48.). Die Heimischen (ohne Manuel Kerhe( waren nun vornehmlich am Drücker, bis zum Ausschluss von Marco Mueller blieb aber auch Spittal stets im Konter gefährlich. Obwohl Spittal/Drau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Maria Saal zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Stimme zum Spiel

Arno Krall (Co-Trainer SV Spittal): "Der Sieg war trotz einer ausgezeichneten Heimmannschaft verdient. Die Rote Karte wäre mit etwas mehr Fingerspitzengefühl vermeidbar gewesen."

Beim SK Maria Saal präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14). Das Heimteam baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SV Spittal/Drau ist seit drei Spielen unbezwungen.



Der SK Maria Saal hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 03.09.2022 gegen den ASCO ATSV Wolfsberg. Am Freitag empfängt Spittal/Drau die SVG Bleiburg.

Kärntner Liga: SK Maria Saal – SV Spittal/Drau, 2:3 (1:3)

48 Marco Paul Pirker 2:3

44 Maximilian Fillafer 1:3

36 Maximilian Fillafer 1:2

24 Fabian Stornig 1:1

15 Matteo Revelant 0:1