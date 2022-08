Hitziges Finish beim Remis zwischen Gmünd und Feldkirchen!

Details Samstag, 20. August 2022 22:10

Der SV M&R Feldkirchen, als Siegesanwärter beim ASKÖ Gmünd angetreten, musste sich am Samstag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Nachdem die beiden Tore recht früh fielen, flaute die Begegnung zusehends ab. Im Finish wurde es dann noch hektisch, Schiedsrichter Dominik Sodamin verteilte Karten im Minutentakt.

Die Offensivpower war bei beiden schnell verschossen

Gmünd geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Robert Thomas Tiffner das schnelle 1:0 für Feldkirchen erzielte.Die Situation schien für Gmünd eigentlich schon geklärt, aber die Gäste brachten den zweiten Ball nochmals am gut postierten Tiffner an der zweiten Stange unter. Auch der Ausgleich war sicher nicht unvermeidbar, Gmünd kommt über Umwege in den Feldkirchen-Strafraum, Daniel Vasiljevic witterte seine Chance und schoss den Ball durch die Beine von Raphael Regenfelder zum 1:1 für den ASKÖ Gmünd ein (19.). Unmittelbar davor vergab noch Martin Hinteregger die Riesenchance auf das 2:0. Bis zum Halbzeitpfiff geschah dann nichts mehr Nennenswertes.

Nach einer Stunde wird es ruppig

Die Oberkärntner wollten nach einem bescheidenen Saisonstart gegen den Tabellenführer nie das letzte Risiko nehmen, standen tief und waren sichtlich darauf bedacht, in erster Linie Abschlüsse für die Gäste zu verhindern. Umgekehrt schaffte es die am linken Flügel neu formierte Feldkirchner Truppe nicht, den Ball gefährlich hinter die dicht gestaffelte Abwehr zu bekommen.

Chancen blieben Mangelware und nach einer Stunde wurde die Partie zusehends härter. Bis zur 63. Minute gab es keine einzige Karte. Ab besagter Minute griff der Schiri aber nicht weniger als 15x (!) zum gelben Karton, darunter beide Trainer. Marcel Schönherr musste zusätzlich mit Gelbrot vom Platz. Der Schlusspfiff durch den schon durch Dokumentationstätigkeiten sichtlich gestressten Unparteiischen Dominik Sodamin setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Stimme zum Spiel

Stefan Pusterhofer (Trainer Feldkirchen): „Das war ein schwaches Spiel von beiden Teams. Spielen wir aber jede 6. Partie so dürftig und verlieren obendrein mit der Leistung nicht, kann ich gut damit leben.“

Die bisherige Saisonbilanz des ASKÖ Gmünd bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten ausbaufähig. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Gmünd kann einfach nicht gewinnen.

Der SV M&R Feldkirchen führt das Feld der Kärntner Liga mit 14 Punkten an. Der Defensivverbund der Gäste ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst fünf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen.

Nächster Prüfstein für den ASKÖ Gmünd ist der SV St. Jakob im Rosental (Freitag, 18:30 Uhr). Der SV M&R Feldkirchen misst sich am selben Tag mit SC Landskron (19:00 Uhr).

Kärntner Liga: ASKÖ Gmünd – SV M&R Feldkirchen, 1:1 (1:1)

19 Daniel Vasiljevic 1:1

9 Robert Thomas Tiffner 0:1